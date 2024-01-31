Cверкающие трамваи и «куська». 8 самых добрых новостей января на Алтае

Altapress.ru рассказывает, как рисунки котиков в маршрутке №205 поднимают настроение барнаульцам, новые трамваи из Минска ездят по городу, неравнодушные люди помогают пенсионерам, а маленькие щенки готовятся к службе в УФСИН.

В барнаульской маршрутке №205 можно полюбоваться на рисунки котиков. Их сделал маленький родственник одного из водителей, чтобы «всем настроение поднимать».

На барнаульские линии вышли новенькие трамваи из Минска. Пока без пассажиров, но это только первые 50 км.

Жители Алтайского края вновь увидели в небе лунное и солнечное гало с радугой. А заодно вспомнили как сияли световые столбы в 2022 году в Камне-на-Оби.

Ветераны-летчики предложили возродить Барнаульское высшее военное авиационное училище, которое закрылось в 1999 году. Сейчас такая подготовка есть лишь в Краснодарском крае.

Маралуха с мараленком спаслись от волков в Телецком озере. Инспектор Виталий Штыков обходил территории заповедника и заметил животных: они подпустили его близко и позволили себя заснять.

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Жительница Барнаула Мария потеряла сознание возле ТЦ «Огни», но неравнодушные прохожие вызвали ей скорую и «не дали украсть личные вещи».

УФСИН России по Алтайскому краю приняло на службу пять щенков немецкой овчарки. Пока малыши играют в «Куську» (перетягивание любимой игрушки), но когда подрастут — сменят своих старших коллег, которым пора «на пенсию».

Щенки немецкой овчарки. УФСИН по Алтайскому краю

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