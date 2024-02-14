16 февраля
﻿
Жизнь

Новая лыжня, мясной пир и кот в мешке. 9 добрых новостей февраля на Алтае

Altapress.ru вспоминает хорошие новости февраля: как трактор сопровождал машину с рожавшей женщиной до больницы, барнаульских студентов начали обучать обращаться с соколами, а в электричке “Черепаново-Барнаул” спасли котенка.

Шеф-повар и блогер Василий Емельяненко в Барнауле
Шеф-повар и блогер Василий Емельяненко в Барнауле
Дмитрий Лямзин

Жительница алтайского села Новоалейское родила ребенка в машине мужа, пока он вез ее в роддом. Снаружи бушевал снежный шторм, а пробираться сквозь него семье помогал трактор К-700. С женщиной и ребенком все хорошо, на полпути их встретили медики и помогли принять роды.

Кулинарный блогер-миллионник Василий Емельяненко накормил барнаульцев в парке ”Изумрудный” блюдами из 200 кг марала. Это 1500 котлет, 100 литров бульона и машина с гречкой.

Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Легков и Юлия Ступак проведут в алтайском селе Залесово открытый мастер-класс для ребят из местной спортивной школы и соседних районов.

Барнаульский зоопарк показал подросшего львенка. Смотрите, какой красавчик — уже и грива растет.

Барнаульских студентов будут обучать обращению с соколами в Клубе возрождения традиций соколиной охоты. Он открылся в питомнике «Алтай-Фалькон» АлтГУ.

Во время вечернего обхода электрички “Черепаново-Барнаул” сотрудники транспортной компании обнаружили оставленную сумку. Внутри оказался породистый котенок. Малыша назвали Элик, сейчас ему ищут дом.

В Алтайском крае откроют Региональный центр лучевой диагностики — с акцентом на дистанционной работе врачей. С пациентами в разных районах будут работать рентген-лаборанты. Полученные снимки будут отправлять по защищенному каналу связи в единый архив, где их увидит врач-рентгенолог.

Сеть магазинов Pulse создает новую лыжную трассу в березовой роще у Солнечной поляны. Там уже провели первые соревнования.

Зимние лыжи
Зимние лыжи
Фото: Дмитрий Лямзин

Есть хорошие новости и у наших “соседей” — так, жительница Кузбасса вытащила из горящего дома соседских детей и сама потушила пожар до приезда МЧС.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость