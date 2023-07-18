19 июля
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Жизнь

Стопроцентно и железобетонно. Утративший доверие Алтая «Ветер Сибири» дует в соседний регион

Минкульт Новосибирской области дал «стопроцентные и железобетонные» гарантии проведения скандально известного фестиваля «Ветер Сибири» в регионе. Об этом заявила замглавы ведомства Оксана Грегул на пресс-конференции в ТАСС.

Афиша "Ветра Сибири" в Барнауле.
Афиша "Ветра Сибири" в Барнауле.
Максим Стрелковский.

Минкульт предупреждает

Замминистра культуры Новосибирской области Оксана Грегул заверила, что если в стране не произойдет никаких форс-мажоров, то фестиваль «Ветер Сибири», как и планировалось, состоится на аэродроме Мочище в Новосибирской области.

Оксана Грегул,
замглавы минкульта НСО:

Роль правительства и минкульта — обеспечение безопасности площадки, охрана, медицина, работаем со смежниками по транспортной логистике, чтобы обойтись без огромных пробок. Прорабатываем дополнительные маршруты с ж/д вокзала в часы пик. Ведутся переговоры по дополнительным шаттлам электропоездов.

Она также добавила, что для гостей фестиваля центр туризма будет устраивать экскурсии по Новосибирской области. Кроме того, правительство намерено реализовать пилотный проект — регистрацию брака прямо на фестивале.

Оксана Грегул.
Оксана Грегул.
Скриншот видео.

Дело прошлое

Фестиваль «Ветер Сибири» должен был пройти на территории заброшенного Бийского аэропорта в прошлом году, однако был внезапно отменен, по словам директора фестиваля Евгения Анциферова, из-за «ковидных» ограничений.

Евгений Анциферов,
директор фестиваля:

Действовало и до сих пор, кстати, действует, «ковидное» законодательство, которое позволяет нам не возвращать билеты, а перенести их на следующий сезон, либо предоставить ваучеры на любое другое концертное мероприятие, проводимое нами, в том числе, на фестиваль, условно говоря, на последующие годы.

Он заявил altapress.ru, что деньги за фестивальные автобусы, палаточные лагеря и прочие дополнительные услуги покупателям возвращались, однако признал, что возврата денег за билеты 90% купивших так и не добились.

Евгений Анциферов.
Евгений Анциферов.
Скриншот видео.

Кто виноват?

Множество людей, купивших билеты и запланировавших отпуска, бурно возмущались отменой фестиваля. Ряд покупателей выражал мнение, что фестиваль изначально представлял собой одну большую аферу и даже не планировался к реальному проведению.

Евгений Анциферов утверждает, что фестиваль в Алтайском крае был перенесен по рекомендации Роспотребнадзора и правительства региона. Однако сами эти структуры заявляют, что эти рекомендации направлялись еще до отмены «ковидных» ограничений и не носили обязательного характера.

Письма.
Письма.
Фото: freepik, автор jannoon028.

Что обещают на этот раз

На этот раз организаторы фестиваля обещают, что «Ветер Сибири» станет одним из самых (если не самым) масштабных мероприятий за всю историю существования рок-музыки за Уралом. Заявлено более тридцати коллективов из регионов Сибирского федерального округа, а также такие легендарные группы, как «Ария», «Ундервуд» и другие.

На фестивале ожидается не менее 15 тыс. человек. К настоящему времени, по данным Анциферова, продано уже 12 тыс. билетов, считая приобретенные в прошлом году. При этом только 30-35% билетов куплено в Новосибирской области.

Ожидаются также гости из Хабаровска, Тюмени и около полутысячи человек из Казахстана. Всего площадка способна вместить порядка 50 тыс. человек.

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