Стопроцентно и железобетонно. Утративший доверие Алтая «Ветер Сибири» дует в соседний регион

Минкульт предупреждает
Замминистра культуры Новосибирской области Оксана Грегул заверила, что если в стране не произойдет никаких форс-мажоров, то фестиваль «Ветер Сибири», как и планировалось, состоится на аэродроме Мочище в Новосибирской области.
Оксана Грегул,
замглавы минкульта НСО:
Роль правительства и минкульта — обеспечение безопасности площадки, охрана, медицина, работаем со смежниками по транспортной логистике, чтобы обойтись без огромных пробок. Прорабатываем дополнительные маршруты с ж/д вокзала в часы пик. Ведутся переговоры по дополнительным шаттлам электропоездов.
Она также добавила, что для гостей фестиваля центр туризма будет устраивать экскурсии по Новосибирской области. Кроме того, правительство намерено реализовать пилотный проект — регистрацию брака прямо на фестивале.
Дело прошлое
Фестиваль «Ветер Сибири» должен был пройти на территории заброшенного Бийского аэропорта в прошлом году, однако был внезапно отменен, по словам директора фестиваля Евгения Анциферова, из-за «ковидных» ограничений.
Евгений Анциферов,
директор фестиваля:
Действовало и до сих пор, кстати, действует, «ковидное» законодательство, которое позволяет нам не возвращать билеты, а перенести их на следующий сезон, либо предоставить ваучеры на любое другое концертное мероприятие, проводимое нами, в том числе, на фестиваль, условно говоря, на последующие годы.
Он заявил altapress.ru, что деньги за фестивальные автобусы, палаточные лагеря и прочие дополнительные услуги покупателям возвращались, однако признал, что возврата денег за билеты 90% купивших так и не добились.
Кто виноват?
Множество людей, купивших билеты и запланировавших отпуска, бурно возмущались отменой фестиваля. Ряд покупателей выражал мнение, что фестиваль изначально представлял собой одну большую аферу и даже не планировался к реальному проведению.
Евгений Анциферов утверждает, что фестиваль в Алтайском крае был перенесен по рекомендации Роспотребнадзора и правительства региона. Однако сами эти структуры заявляют, что эти рекомендации направлялись еще до отмены «ковидных» ограничений и не носили обязательного характера.
Что обещают на этот раз
На этот раз организаторы фестиваля обещают, что «Ветер Сибири» станет одним из самых (если не самым) масштабных мероприятий за всю историю существования рок-музыки за Уралом. Заявлено более тридцати коллективов из регионов Сибирского федерального округа, а также такие легендарные группы, как «Ария», «Ундервуд» и другие.
На фестивале ожидается не менее 15 тыс. человек. К настоящему времени, по данным Анциферова, продано уже 12 тыс. билетов, считая приобретенные в прошлом году. При этом только 30-35% билетов куплено в Новосибирской области.
Ожидаются также гости из Хабаровска, Тюмени и около полутысячи человек из Казахстана. Всего площадка способна вместить порядка 50 тыс. человек.