Стопроцентно и железобетонно. Утративший доверие Алтая «Ветер Сибири» дует в соседний регион

Минкульт Новосибирской области дал «стопроцентные и железобетонные» гарантии проведения скандально известного фестиваля «Ветер Сибири» в регионе. Об этом заявила замглавы ведомства Оксана Грегул на пресс-конференции в ТАСС.

Минкульт предупреждает

Замминистра культуры Новосибирской области Оксана Грегул заверила, что если в стране не произойдет никаких форс-мажоров, то фестиваль «Ветер Сибири», как и планировалось, состоится на аэродроме Мочище в Новосибирской области.

Оксана Грегул,

замглавы минкульта НСО:

Роль правительства и минкульта — обеспечение безопасности площадки, охрана, медицина, работаем со смежниками по транспортной логистике, чтобы обойтись без огромных пробок. Прорабатываем дополнительные маршруты с ж/д вокзала в часы пик. Ведутся переговоры по дополнительным шаттлам электропоездов.

Она также добавила, что для гостей фестиваля центр туризма будет устраивать экскурсии по Новосибирской области. Кроме того, правительство намерено реализовать пилотный проект — регистрацию брака прямо на фестивале.

Оксана Грегул. Скриншот видео.

Дело прошлое

Фестиваль «Ветер Сибири» должен был пройти на территории заброшенного Бийского аэропорта в прошлом году, однако был внезапно отменен, по словам директора фестиваля Евгения Анциферова, из-за «ковидных» ограничений.

Евгений Анциферов,

директор фестиваля:

Действовало и до сих пор, кстати, действует, «ковидное» законодательство, которое позволяет нам не возвращать билеты, а перенести их на следующий сезон, либо предоставить ваучеры на любое другое концертное мероприятие, проводимое нами, в том числе, на фестиваль, условно говоря, на последующие годы.

Он заявил altapress.ru, что деньги за фестивальные автобусы, палаточные лагеря и прочие дополнительные услуги покупателям возвращались, однако признал, что возврата денег за билеты 90% купивших так и не добились.

Евгений Анциферов. Скриншот видео.

Кто виноват?

Множество людей, купивших билеты и запланировавших отпуска, бурно возмущались отменой фестиваля. Ряд покупателей выражал мнение, что фестиваль изначально представлял собой одну большую аферу и даже не планировался к реальному проведению.

Евгений Анциферов утверждает, что фестиваль в Алтайском крае был перенесен по рекомендации Роспотребнадзора и правительства региона. Однако сами эти структуры заявляют, что эти рекомендации направлялись еще до отмены «ковидных» ограничений и не носили обязательного характера.

Письма. Фото: freepik, автор jannoon028.

Что обещают на этот раз

На этот раз организаторы фестиваля обещают, что «Ветер Сибири» станет одним из самых (если не самым) масштабных мероприятий за всю историю существования рок-музыки за Уралом. Заявлено более тридцати коллективов из регионов Сибирского федерального округа, а также такие легендарные группы, как «Ария», «Ундервуд» и другие.

На фестивале ожидается не менее 15 тыс. человек. К настоящему времени, по данным Анциферова, продано уже 12 тыс. билетов, считая приобретенные в прошлом году. При этом только 30-35% билетов куплено в Новосибирской области.