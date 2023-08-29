Стало известно, когда электричка Барнаул-Новосибирск будет ходить без пересадок

Лет 10-12, не больше
По словам Виктора Гневашева, Алтайскому краю планируется поставить 128 пассажирских вагонов электропоездов. В том числе, три двухсистемных электропоезда нового типа для сообщения с Новосибирском. Это должно произойти в 2023-2035 годах.
И в Алтайском крае, и в Новосибирской области многие уверены, что пересадка в Черепаново обусловлена принадлежностью участков дороги к разным регионам. Однако дело здесь совсем в другом.
AC/DC, но без концертов
На участке Барнаул-Черепаново электропоезда используют переменный ток, а на отрезке Черепаново-Новосибирск — постоянный. В связи с этим и приходится делать пересадку. Постоянный ток используют и прочие соседи Алтайского края — Омская область, а также Кузбасс.
Идей по устранению этого неудобства озвучивалось несколько, но победило решение использовать двухсистемные электропоезда, который могут использовать как постоянный, так и переменный ток.
Виктор Гневашев,
замглавы Западно-Сибирской ж/д:
Чтобы пассажиров не мучить этими пересадками, чтобы они комфортно ехали от точки отправления до точки назначения, есть решение использовать такие электропоезда нового типа.
Ласточкины «гнезда»
Двухсистемные электропоезда ЭС1 и ЭС1П созданы на основе платформы Siemens Desiro и носят название «Ласточки». Они производились заводом Siemens в Германии и (по лицензии) заводом «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.
После того, как Siemens покинул российский рынок, производством (с 2023 года) занялась группа «Синара». Она планирует с 2025 года начать выпуск электропоезда двухсистемного питания ЭС105 на основе решений Siemens Desiro.
На данный момент «Ласточки» отсутствуют лишь в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах. Ранее в Сибири ими планировалось связать Новосибирск, Барнаул, Омск и Томск, а также Иркутск с Улан-Удэ.