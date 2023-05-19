21 мая
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Жизнь

Стало известно, какие российские звезды выступят с концертами в Яровом летом 2023 года

Алтайский город-курорт Яровое уже готовится к открытию туристического сезона. Пресс-служба курорта рассказала, какие звезды выступят с концертами перед жителями Алтайского края летом 2023 года.

Озеро Яровое.
Озеро Яровое.
Евгения Родочинская.

Какие звезды шоу-бизнеса приедут в Яровое?

Организаторы еще составляют концертную программу, но уже назвали несколько исполнителей, которые посетят Яровое. 1 июля запланирован концерт Burito, а через неделю – 8 июля – выступит певец Sevak.

14 июля Яровое посетит певица Mary Gu. А на следующий день - 15 июля - в прибрежной зоне выступит команда "Союз" – создатели комедийно-музыкального шоу "Студия СОЮЗ".

Одним из завершающих мероприятий июля станет концерт популярной исполнительницы Мари Краймбрери. Она выступит 22 июля.

Яровое, август, 2021.
Яровое, август, 2021.
@yarovoe_doma

Где можно будет остановиться?

Несколько площадок курорта будут готовы принимать гостей уже в июне. Палаточный городок на "Причале 55" заработает 4 июня.

Пляж на "Причале 42" станет доступен для туристов с 9 июня. В этом году организаторы представят новую локацию с бассейнами.

Также с 8 июня заработает ресторан "Ялта", с 10 июня - F.A.Q.бар "Якорь" на "Причале 42", а с 17 июня - кафе "Узбечка" на "Причале "22".

Озеро Яровое.
Озеро Яровое.
Фото: пресс-служба Tele2

Кто выступал в прошлом году?

В прошлом году на алтайский курорт приезжали Ольга Серябкина, Niletto, Pizza, Dabro, "Градусы", Люся Чеботина, Звонкий, Хабиб.

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