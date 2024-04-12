Сведения о праздничных фейерверках в 2024 году опубликовали на портале госзакупок .

Первое мая

На Первомай салют запустят с акватории Оби. Будет выпущено восемь батарей салютов двух типов, пять римских свечей и 650 зарядов четырех типов. Длительность — не менее пяти минут.

День Победы

А на День Победы фейерверк проведут на площади Сахарова. Пустят 13 батарей салютов трех типов, 30 римских свечей двух типов, 40 линий (роутов) двух типов и 800 зарядов четырех типов. Длительность — около семи минут.

День России

На День России салют будет таким же, как на День Победы, и также пройдет на площади Сахарова. Продлится не менее пяти минут.

День города

Фейерверк запустят с площади Сахарова. Наблюдать его можно будет около семи минут.

Новый год

На Новый год используют четыре батареи салютов двух типов, пять линий (роутов) и 420 зарядов четырех типов. Запустят с площади Сахарова. Продолжительность составит не менее четырех минут.

Ранее мы показывали, каким был салют на День города Барнаула.

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