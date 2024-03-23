26 марта
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Жизнь

Сплошная черная полоса и грядущий траур. Что произошло на Алтае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 23 марта.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

Накануне в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" произошел теракт. На данный момент сообщается о 150 погибших.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования жертвам теракта. Также почтил память погибших глава администрации Барнаула Вячеслав Франк.

Ночью в Барнауле в память о жертвах теракта появились траурные билборды.

По всей стране отменены развлекательные мероприятия. В том числе — в Барнауле.

Дети из Алтайского края находились в концертном комплексе, где произошел теракт.

Панихиды по жертвам теракта в Подмосковье прошли в Алтайском крае. Руководители религиозных конфессий в Алтайском крае выразили соболезнования в связи с терактом.

Кино, спектакли, мероприятия в вузах: что отменили в Алтайском крае из-за теракта в Подмосковье.

В Алтайском крае люди приходят с цветами к стихийным мемориалам, чтобы почтить память погибших в теракте.

Президент РФ Владимир Путин в экстренном телеобращении к нации объявил 24 марта днем национального траура.

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