Сплошная черная полоса и грядущий траур. Что произошло на Алтае

Накануне в концертном комплексе "Крокус Сити Холл" произошел теракт. На данный момент сообщается о 150 погибших.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования жертвам теракта. Также почтил память погибших глава администрации Барнаула Вячеслав Франк.
Ночью в Барнауле в память о жертвах теракта появились траурные билборды.
По всей стране отменены развлекательные мероприятия. В том числе — в Барнауле.
Дети из Алтайского края находились в концертном комплексе, где произошел теракт.
Панихиды по жертвам теракта в Подмосковье прошли в Алтайском крае. Руководители религиозных конфессий в Алтайском крае выразили соболезнования в связи с терактом.
Кино, спектакли, мероприятия в вузах: что отменили в Алтайском крае из-за теракта в Подмосковье.
В Алтайском крае люди приходят с цветами к стихийным мемориалам, чтобы почтить память погибших в теракте.
Президент РФ Владимир Путин в экстренном телеобращении к нации объявил 24 марта днем национального траура.
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