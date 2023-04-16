16 апреля
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Жизнь

Спасли собачку, встретили Пасху и напугались инопланетян. Что произошло в Алтайском крае 16 апреля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 16 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Пасхальное богослужение прошло в Александро-Невском соборе в Барнауле в ночь с 15 на 16 апреля. Как это было — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.
  • Жителей Барнаула напугали спиралевидные рисунки на снегу. Горожане шутят, что их нарисовали инопланетяне.
  • Собачка две недели сидела на крыше гаражей в Рубцовске. Ее спасли и уже нашли ей новый дом.
  • Изумрудный и сверкающий пруд сфотографировали барнаульцы в одноименном парке. Посмотреть фото можно здесь.
  • А еще барнаульцы показали, какие куличи испекли на Светлую Пасху.
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