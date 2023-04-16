Спасли собачку, встретили Пасху и напугались инопланетян. Что произошло в Алтайском крае 16 апреля

- Пасхальное богослужение прошло в Александро-Невском соборе в Барнауле в ночь с 15 на 16 апреля. Как это было — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.
- Жителей Барнаула напугали спиралевидные рисунки на снегу. Горожане шутят, что их нарисовали инопланетяне.
- Собачка две недели сидела на крыше гаражей в Рубцовске. Ее спасли и уже нашли ей новый дом.
- Изумрудный и сверкающий пруд сфотографировали барнаульцы в одноименном парке. Посмотреть фото можно здесь.
- А еще барнаульцы показали, какие куличи испекли на Светлую Пасху.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter