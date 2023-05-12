Сокрушительные заморозки до -5 градусов ворвутся в Алтайский край в ближайшие дни

15 мая в Алтайский край нагрянут ночные заморозки и дожди, сообщает алтайский Гидрометцентр.

Заморозки в крае начнутся уже 14 мая - ночью местами до -2 градусов. Ветер при этом прохладный, северо-восточный, 4-9 м/с.

И в дневное, и в ночное время стоит подготовиться к небольшим дождям.

А вот 15 мая температура ночью составит уже от 0 до +5 градусов. Местами заморозки достигнут -5 градусов.

По востоку начнутся кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер не сменится и останется прохладным северо-восточным, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

Правда, днем воздух прогреется от +15 до +20 градусов. Но ветер теплее не станет.