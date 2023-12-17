Встретились как-то в кинотеатре Германия, Франция и Китай. Три фильма, которые стоит увидеть в Барнауле до конца декабря

Что посмотреть в кино до конца декабря, если хочется разнообразия? «Премьера» предлагает культовую китайскую комедию, необычную историю про озверение людей и краеугольный фильм в независимом кинематографе США.

Кадр из фильма "Более странно, чем рай".

Кадр из фильма "Более странно, чем рай", 1984 год.

«Более странно, чем в раю», 18+

До 20 декабря в кинотеатре «Премьера» можно будет посмотреть драмедию Джима Джармуша — «Более странно, чем в раю». Эта картина стала победителем Каннского кинофестиваля, а также важнейшей вехой американского независимого кино.

Фильм показывает историю мигранта-шуллера Вилли из Нью-Йорка, к которому однажды приезжает погостить кузина Ева из Будапешта. Постепенно их отношения теплеют, но вскоре девушка уезжает к тете в Кливленд. Год спустя Вилли с другом Эдди решают навестить Еву — и тут начинаются непредвиденные события.

«Лунный человек», 12+

Также в «Премьере» до конца декабря стоит увидеть кассовую комедию Чжана Чиюй.

В 2033 году Земле грозит гибель от астероидов, а на Луне уже построили специальную базу. Обычный техник Дугу прозевал эвакуацию и стал свидетелем крушения родной планеты. Теперь он считает себя последним выжившим. Но он не подозревает, что на уцелевшем оборудовании остались люди, которые наблюдают за ним в прямом эфире. А еще на лунной базе обнаруживается сосед: большой кенгуру.

Кадр из фильма "Лунный человек", 2022 год. Кадр из фильма "Лунный человек"

«Королевство зверей», 18+

Замыкает список декабрьских фильмов красочная фантастика Тома Кайе «Королевство зверей». Ее тоже отметили на Каннском фестивале.

По сюжету, в мире появилась новая болезнь: люди начали мутировать в животных. Повар Франсуа и его сын Эмиль лишились так жены и матери — она стала волосатым монстром, заточенным в специальную клинику. Когда ее отправляют на юг Франции, члены семьи едут следом, причем у Эмиля потихоньку прорезаются когти.