21 апреля
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Жизнь

Шторм, таран опоры моста: вспоминаем, какие речные драмы разыгрались на Оби во время знаменитого урагана

В преддверии навигации altapress.ru решил вспомнить, какие происшествия случались на речной глади Оби.

Гроза в Барнауле.
Гроза в Барнауле.
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23 июня 2018 года на Барнаул обрушился сильный шторм. На реке высота волн достигала двух метров. Стихия застала на Оби два прогулочных судна.

«Прогулочный теплоход попал в шторм на Оби. Сидим на мели. На берегу пассажиров теплохода встречали скорая и спасатели. Есть пострадавшие. Волной разбило стекло и несколько пассажиров получили порезы», — писали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Речь идет о теплоходе «Москва-176» со 108 пассажирами на борту. Судно находилось ниже речного вокзала по течению.

Капитал прижал судно к берегу в районе Зеленого Клина. Когда теплоход был у берега, ветки деревьев разбили несколько окон. Также еще несколько стекол выбили пассажиры.

Люди испугались двухметровых волн и попытались выбраться на берег. Капитан не дал им этого сделать и велел прекратить панику. В итоге теплоход переждал шторм и через 40 минут пришел в порт. Все пассажиры были в спасжилетах.

Драматичнее развивалась ситуация с плавучим кафе «Барракуда». Швартовые тросы, соединяющие «Барракуду-1» и баржу-веранду, разорвались. Баржу с людьми продолжило сносить вниз по течению.

Судно протаранило и сломало ограждения набережной, а после врезалось в опору Нового моста.

От удара баржа со 120 пассажирами оторвалась от теплохода и самосплавом причалила к противоположному берегу. 40 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, один из них — тяжкие телесные повреждения.

Суд признал услуги оказанные капитаном-механиком и судовладельцем угрожающими здоровью и жизни потребителей. Владельца приговорили к 3 годам лишения свободы условно, капитана — к 3 годам и 2 месяцам условно.

Этим ЧП на воде в районе Барнаула в тот вечер не закончились. Самоходный паром «Мурена» оторвало от берега и закрутило в районе причала.

Судно ударило пришвартованный теплоход «Москва», который оторвало от причала, и он поплыл вниз по течению. На борту находился экипаж, но ему долго не удавалось запустить двигатель.

В итоге теплоход спустился до Зеленого Клина. Оттуда он вернулся своим ходом.

Жертв удалось избежать.

Шкваловый ворот

Вечером 23 июня на Барнаул обрушился шторм: прошел ливень, град, прогремела гроза, были сильные порывы ветра, резко потемнело. Город частично остался без света и воды, произошел ряд ЧП.

На проспекте Ленина рухнул кран, машинист погиб. На Новом мосту на бок упали две фуры и грузовая «Газель», под Барнаулом в районе станции Присягино из-за обрыва проводов встала электричка, с магазина «Леруа Мерлен» на Правобережном тракте и у ТЦ Plaza на Красноармейском сорвало крыши, буря завалила деревьями лестницу в Нагорный парк, серьезно пострадал дендрарий.

В тот день в Центральном районе Барнаула ввели режим ЧС — он пострадал больше всего.

Необычные тучи, которые появились перед барнаульским штормом, называют «шкваловым воротом» или «грозовым валом».

Он образуется когда температура воздуха резко меняется: теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Меняется скорость и направление ветра, которые и закручивает облака в такую интересную форму.

«Шкваловый ворот» нередко путают с торнадо.

Шторм в Барнауле, 23 июня 2018.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018.
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