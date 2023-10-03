Семь тысяч тяжких преступлений. Как меняется криминальная ситуация в Алтайском крае

Республика Алтай стала лидером Сибирского федерального округа (СФО) по раскрываемости преступлений в январе-августе 2023 года. Алтайский край подобными достижениями похвастаться не может, зато количество тяжких преступлений в крае выросло не так сильно, как в республике. Подробности — в материале altapress.ru.

Криминогенность снизилась

Общее количество зарегистрированных в Сибири преступлений за восемь месяцев текущего года снизилось на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022. Спад преступности наблюдался во всех регионах СФО, кроме Омской и Томской области, а также Красноярского края:

Республика Тыва: -19%;

Кузбасс: -7,9%;

Республика Алтай: -4,3%;

Иркутская область: -3,9%;

Республика Хакасия: -3,2%;

Алтайский край: -3%;

Новосибирская область: -2%;

Омская область: +5,1%;

Томская область: +5,7%;

Красноярский край: +8,4%.

При этом средняя раскрываемость по округу составила 55,8%. Лидером по этому показателю стала Республика Алтай, где раскрыто 79,6% преступлений. Алтайский край занял восьмое место с результатом 54,9%. Единственным регионом, где было раскрыто меньше половины преступлений, оказалась Новосибирская область — 48,5%.

Тюрьма СС0

Тяжких преступлений стало больше

Несмотря на снижение общего количества зарегистрированных в январе-августе преступлений, количество тяжких и особо тяжких в Сибири серьезно увеличилось — на 11,9%. Оно росло во всех регионах, кроме, как ни странно, Тывы, которая традиционно считается одним из лидером России по количеству убийств на 100 тыс. жителей:

Новосибирская область: +23,2%;

Томская область: +19,5%;

Красноярский край: +19,3%;

Омская область: +14,2%;

Республика Алтай: +9%;

Кузбасс: +7,4%;

Республика Хакасия: +5,6%;

Алтайский край: +4,1%;

Иркутская область: +3,9%;

Республика Тыва: -7,6%.

Что касается раскрываемости, то в сегменте тяжких преступлений самые высокие показатели зафиксированы в республиках Алтай (77,5%) и Тыва (73,5%). Омской области удалось дотянуть до 50,4%. В остальных регионах СФО не раскрывается и половины тяжких преступлений. В Алтайском крае раскрываемость составляет 46,7%, в среднем по округу — 48,3%.