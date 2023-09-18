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Жизнь

Рогозин может получить новую официальную должность

Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин может получить новую официальную должность, пишут "Ведомости".

Владимир Путин и Дмитрий Рогозин.
Владимир Путин и Дмитрий Рогозин.
kremlin.ru

Издание ссылается на данные нескольких источников в администрации президента (АП).

Рогозин рассматривается как кандидат на место сенатора от Запорожской области.

Сейчас он руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки».

Ранее президент Фонда "Центр развития региональной политики" Илья Гращенков рассказал, где будет работать экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Рогозин возглавит структуру, управляющую государственными СМИ. Что именно это за структура, Гращенков не уточнил.

Президент РФ Владимир Путин 15 июля освободил Рогозина от должности главы «Роскосмоса». Представитель Кремля Дмитрий Песков позже отметил, что эта отставка не связана с претензиями к работе.

Сразу после увольнения экс-глава Роскосмоса рассекретил, как будут летать экипажи к дальним планетам.

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