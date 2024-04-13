13 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Родительская суббота — 2024. Как поздравить в стихах, прозе и смс

Дни особого поминовения усопших в православном календаре называются родительскими субботами. Поздравить близкого человека с торжеством поможет altapress.ru.

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

Поздравления с Родительской субботой в прозе

Сегодня день памяти и воспоминаний. Сегодня Вселенская родительская суббота, и я хочу пожелать, чтобы в этот день душа почувствовала поддержку родных с небес, чтобы сердце вспомнило все теплые и счастливые моменты, связанные с ушедшими близкими. Пусть им будет там мягко и спокойно. Пусть наша память никогда не сотрет воспоминания о них.

Сегодня особый день, мы поминаем всех усопших. Пусть не будет забыт никто, кто так сердцу был дорог при жизни, вспомним молитвою всех, зажжем свечи. Покоя им, пусть отдыхают с миром. Они оберегают нас с небес, так воздадим же им должное. Пусть земля им будет пухом!

Любовь родительская — самое великое, что есть на свете, самое искреннее и безграничное. Пусть эта суббота наполнит дом счастьем, чтобы появился лишний повод сказать родителям о любви своей и добродетели.

Близкие люди не перестают быть близкими, даже когда улетают на небеса. Сегодня каждый вспомнит тех, кого так не хватает рядом. И пусть будет меньше слёз и больше прекрасных воспоминаний, связанных с дорогими людьми, которые наблюдают за нами сверху. Пусть им там будет спокойно и уютно. А мы здесь будем чтить их память и хранить любовь к ним в наших сердцах.

В этот особенный день мы вспоминаем наших родных и близких, которых больше нет с нами. Мы молимся за их души и желаем им мира и покоя. Пусть они всегда будут в наших сердцах.

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

Поздравления с Родительской субботой в стихах

В великий день родительской субботы
Забудем о делах житейских мы,
Отложим ежедневные заботы
И вспомним тех, кто наш покинул мир.

Пусть вам, родные, всем спокойно спится
В божественных владениях Творца,
А нам осталось только лишь молиться
И память добрую хранить в своих сердцах.

В день родительской субботы
Вам хочу напомнить я
Помянуть родных и близких,
Что ушли из бытия.

Помолитесь за их души,
Вспомните их все дела.
Если в сердце боль — простите,
Чтоб пошла волна тепла.

Помолимся за близких и родных,
За дедов, прадедов, отцов своих,
За царствие небесное для них,
Прощение всех грехов мирских!

Пускай Господь дарует им покой,
Всем им, ушедшим в мир иной,
Помолимся родительской субботой,
Это теперь наш долг и наша вечная забота!

Покатится кристальная слеза,
Хотя нет смысла в пролитых слезах!
Пусть все, кого забрали небеса,
Будут вечно жить в наших сердцах!

Давайте вспомним тех, кто дорог нам,
Помянем добрым словом всех родных!
Увы, они нужнее небесам,
Хотя нам очень сложно жить без них!

В день родительской субботы
Всех родных я помяну.
Тех, кого уж нету с нами,
Кто у вечности в плену.

Пусть они за мной присмотрят,
Пусть подскажут мне ответ,
Пусть передадут мне с ветром
Мудрый жизненный совет.

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

Поздравления с Родительской субботой в смс

Родительская суббота — усопших вспомним мы,
Отложим все заботы, зажжем огонь свечи.
В безоблачное небо глаза ты подними,
Молитва поминальная лишь звучит в тиши.

Сегодня день немного грустный,
Мы вспоминаем наших близких,
Всех тех, кого уж нет,
Для них сегодня наша тризна.

Пусть память сохранит тепло
И добрые воспоминания,
В молитве прошепчите им
Все сокровенные признания.

Сегодня день особенный для тех,
Кого уж нет в числе живых.
В молитвах своих вспомним всех
Усопших — близких и родных.

Мы в день памяти усопших
Пожелать вам всем хотим,
Чтобы тот, кто жив сегодня,
Впредь остался невредим.

Жизнь скорбеть — дурное дело,
Ведь у нас есть мир живых.
Жить желаем полной жизнью,
И любить друзей своих.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость