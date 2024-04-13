Поздравления с Родительской субботой в прозе
Сегодня день памяти и воспоминаний. Сегодня Вселенская родительская суббота, и я хочу пожелать, чтобы в этот день душа почувствовала поддержку родных с небес, чтобы сердце вспомнило все теплые и счастливые моменты, связанные с ушедшими близкими. Пусть им будет там мягко и спокойно. Пусть наша память никогда не сотрет воспоминания о них.
Сегодня особый день, мы поминаем всех усопших. Пусть не будет забыт никто, кто так сердцу был дорог при жизни, вспомним молитвою всех, зажжем свечи. Покоя им, пусть отдыхают с миром. Они оберегают нас с небес, так воздадим же им должное. Пусть земля им будет пухом!
Любовь родительская — самое великое, что есть на свете, самое искреннее и безграничное. Пусть эта суббота наполнит дом счастьем, чтобы появился лишний повод сказать родителям о любви своей и добродетели.
Близкие люди не перестают быть близкими, даже когда улетают на небеса. Сегодня каждый вспомнит тех, кого так не хватает рядом. И пусть будет меньше слёз и больше прекрасных воспоминаний, связанных с дорогими людьми, которые наблюдают за нами сверху. Пусть им там будет спокойно и уютно. А мы здесь будем чтить их память и хранить любовь к ним в наших сердцах.
В этот особенный день мы вспоминаем наших родных и близких, которых больше нет с нами. Мы молимся за их души и желаем им мира и покоя. Пусть они всегда будут в наших сердцах.
Поздравления с Родительской субботой в стихах
В великий день родительской субботы
Забудем о делах житейских мы,
Отложим ежедневные заботы
И вспомним тех, кто наш покинул мир.
Пусть вам, родные, всем спокойно спится
В божественных владениях Творца,
А нам осталось только лишь молиться
И память добрую хранить в своих сердцах.
В день родительской субботы
Вам хочу напомнить я
Помянуть родных и близких,
Что ушли из бытия.
Помолитесь за их души,
Вспомните их все дела.
Если в сердце боль — простите,
Чтоб пошла волна тепла.
Помолимся за близких и родных,
За дедов, прадедов, отцов своих,
За царствие небесное для них,
Прощение всех грехов мирских!
Пускай Господь дарует им покой,
Всем им, ушедшим в мир иной,
Помолимся родительской субботой,
Это теперь наш долг и наша вечная забота!
Покатится кристальная слеза,
Хотя нет смысла в пролитых слезах!
Пусть все, кого забрали небеса,
Будут вечно жить в наших сердцах!
Давайте вспомним тех, кто дорог нам,
Помянем добрым словом всех родных!
Увы, они нужнее небесам,
Хотя нам очень сложно жить без них!
В день родительской субботы
Всех родных я помяну.
Тех, кого уж нету с нами,
Кто у вечности в плену.
Пусть они за мной присмотрят,
Пусть подскажут мне ответ,
Пусть передадут мне с ветром
Мудрый жизненный совет.
Поздравления с Родительской субботой в смс
Родительская суббота — усопших вспомним мы,
Отложим все заботы, зажжем огонь свечи.
В безоблачное небо глаза ты подними,
Молитва поминальная лишь звучит в тиши.
Сегодня день немного грустный,
Мы вспоминаем наших близких,
Всех тех, кого уж нет,
Для них сегодня наша тризна.
Пусть память сохранит тепло
И добрые воспоминания,
В молитве прошепчите им
Все сокровенные признания.
Сегодня день особенный для тех,
Кого уж нет в числе живых.
В молитвах своих вспомним всех
Усопших — близких и родных.
Мы в день памяти усопших
Пожелать вам всем хотим,
Чтобы тот, кто жив сегодня,
Впредь остался невредим.
Жизнь скорбеть — дурное дело,
Ведь у нас есть мир живых.
Жить желаем полной жизнью,
И любить друзей своих.
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