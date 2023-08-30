31 августа
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Жизнь

Разнообразие вкусов. Фестиваль Алтайских продуктов прошел во второй раз в Барнауле

В минувшую субботу в парке «Изумрудный» прогремел фестиваль Алтайских продуктов — «Алтайские бренды. Из сердца Алтая». Мероприятие проводится в регионе во второй раз и уже завоевало популярность среди жителей города Барнаула и его гостей.

Площадка Барнаульского пивоваренного завода на гастрономическом фестивале Алтайских продуктов «Алтайские бренды. Из сердца Алтая».
Площадка Барнаульского пивоваренного завода на гастрономическом фестивале Алтайских продуктов «Алтайские бренды. Из сердца Алтая».
Фото: Олег Укладов.

Одна из самых популярных площадок на гастрономическом фестивале, конечно та, где давали попробовать напитки известного алтайского производителя Барнаульского пивоваренного завода. Именно здесь была сконцентрирована большая часть гостей мероприятия, ведь Завод представил не только новинки этого лета, но и всё разнообразие безалкогольных напитков.

Напитки Барнаульского пивоваренного завода получили высокую оценку от жителей за сбалансированный, яркий и гармоничный вкус. Но самое главное — настроение на все выходные, которым зарядились барнаульцы, познакомившись с разнообразием вкусов.

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