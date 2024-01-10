11 января
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Жизнь

Путин добирался от аэропорта до Анадыря на снегоболотоходе

Президент РФ Владимир Путин во время своего первого визита на Чукотку выехал из аэропорта до Анадыря на снегоболотоходе, ТАСС.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

При этом российский лидер удивился странному расположению местного аэропорта, указывает Газета.Ru. Дело в том, чято аэропорт находится с одной стороны залива, город — с другой. Такое расположение Путин назвал «странноватым». Однако допустил, что при выборе такого места для аэропорта «наверное, был какой-то смысл».

Путин до этого никогда не посещал Чукотку.

Ранее ФСБ не пустила иностранцев на экскурсию по Чукотке. Несколько десятков иностранных туристов, прибывших на Чукотку на круизном лайнере из Аляски, не смогли сойти на берег. Четырехдневная экскурсионная программа обернулась для них необходимостью целый день просидеть на корабле.

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