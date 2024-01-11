14 января
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Жизнь

Пушистого "работника" магазина "уволили" из-за жалобы покупателя

В Зеленоградске "уволили" кота Сергея, который был "мордочкой" сети магазинов "Ю-Маркет", сообщает "Зеленоградск подслушано".

Пушистый "сотрудник" сети местных магазинов кот Сергей
Пушистый "сотрудник" сети местных магазинов кот Сергей
"Зеленоградск подслушано"

Известно, что Зеленоградск считается «городом котов». Животные живут во многих туристических заведениях.

Так, в местном магазине «ЮМаркет» жил кот Сергей. Он стал «лицом» сети магазинов, а по итогам 2022 года стал «Сотрудником года».

В конце декабря 2023 года Роспотребнадзор обязал магазин избавиться от животного из-за анонимной жалобы покупателя. Кота забрал один из сотрудников магазина, но он не может привыкнуть к новым условиям.

Владельцы магазина создали петицию за возвращение кота. Ее подписали уже 500 человек.

Ранее в Москве коты закрыли хозяйку на балконе.

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