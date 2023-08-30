31 августа
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Жизнь

Поумнели даже стадионы. Что за необычную спортивную площадку за 51 млн рублей открыли в Барнауле

29 августа в Индустриальном районе Барнаула открыли новый стадион. На территории школы № 128 теперь есть футбольное поле с искусственным покрытием, современные волейбольная и баскетбольная площадки, уличные тренажеры, беговые дорожки для занятий легкой атлетикой. И все это с эффектом "умности".

Новый стадион в Индустриальном районе Барнаула.
Новый стадион в Индустриальном районе Барнаула.
altapress.ru

Чем необычен стадион

«Умная» спортивная площадка – это место для занятий спортом с доступом в интернет, позволяющим выстроить индивидуальную тренировку, а также следить за правильностью выполнения упражнений.

На спортивные комплексы нанесены QR-коды, отсканировав которые с помощью смартфона, можно получить видеоинструкцию по использованию каждого тренажера.

В мэрии Барнаула отмечают, что спортивная площадка предназначена для людей разного уровня физической подготовки и возраста.

На «умной» спортивной площадке будут проходить занятия для школьников, запланированы тренировки по проекту «Дворовый инструктор». Здесь смогут заниматься спортом жители микрорайона.

Также на площадке планируется проводить спортивно-массовых мероприятий барнаульской ассоциации «Дворовый спорт».

В открытие нового стадиона приехал Александр Карелин, сенатор Cовета Федерации, Герой России, трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе.

Новый стадион в Индустриальном районе Барнаула.
Новый стадион в Индустриальном районе Барнаула.
altapress.ru

«Открывать фестиваль спорта на новом современном спортивном объекте вдвойне почетно. Поздравляю всех с этим важным совпадением. Ребятам желаю активно пользоваться обновленным школьным стадионом, чтобы не только проявлять и развивать свои спортивные навыки, но и обретать новых друзей, становиться красивыми, физически выносливыми, а также всегда прислушиваться к своим наставникам – родителям, учителям, тренерам", - сказал он.

Сколько все это стоит

Построили новый стадион меньше, чем за два месяца. На его обустройство направили 51 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 24,8 млн рублей, краевого – 21,2 млн рублей и городского – 5 млн рублей.

Для Индустриального района новый стадион - реальное событие. Несмотря на то, что эта часть города является самой густонаселенной, общественных пространств здесь практически нет.

Новый стадион в Индустриальном районе Барнаула.
Новый стадион в Индустриальном районе Барнаула.
altapress.ru

Школьные стадионы в этом смысле - единственная отдушина.

Новую спортивную площадку обещают сделать общедоступной, но правила использования строги. Например, здесь категорически запрещается кататься на велосипедах, скейтах и самокатах. Это позволит как можно дольше сохранить в нормальном состоянии резиновое покрытие дорожек.

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