Поумнели даже стадионы. Что за необычную спортивную площадку за 51 млн рублей открыли в Барнауле

Чем необычен стадион
«Умная» спортивная площадка – это место для занятий спортом с доступом в интернет, позволяющим выстроить индивидуальную тренировку, а также следить за правильностью выполнения упражнений.
На спортивные комплексы нанесены QR-коды, отсканировав которые с помощью смартфона, можно получить видеоинструкцию по использованию каждого тренажера.
В мэрии Барнаула отмечают, что спортивная площадка предназначена для людей разного уровня физической подготовки и возраста.
На «умной» спортивной площадке будут проходить занятия для школьников, запланированы тренировки по проекту «Дворовый инструктор». Здесь смогут заниматься спортом жители микрорайона.
Также на площадке планируется проводить спортивно-массовых мероприятий барнаульской ассоциации «Дворовый спорт».
В открытие нового стадиона приехал Александр Карелин, сенатор Cовета Федерации, Герой России, трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе.
«Открывать фестиваль спорта на новом современном спортивном объекте вдвойне почетно. Поздравляю всех с этим важным совпадением. Ребятам желаю активно пользоваться обновленным школьным стадионом, чтобы не только проявлять и развивать свои спортивные навыки, но и обретать новых друзей, становиться красивыми, физически выносливыми, а также всегда прислушиваться к своим наставникам – родителям, учителям, тренерам", - сказал он.
Сколько все это стоит
Построили новый стадион меньше, чем за два месяца. На его обустройство направили 51 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 24,8 млн рублей, краевого – 21,2 млн рублей и городского – 5 млн рублей.
Для Индустриального района новый стадион - реальное событие. Несмотря на то, что эта часть города является самой густонаселенной, общественных пространств здесь практически нет.
Школьные стадионы в этом смысле - единственная отдушина.
Новую спортивную площадку обещают сделать общедоступной, но правила использования строги. Например, здесь категорически запрещается кататься на велосипедах, скейтах и самокатах. Это позволит как можно дольше сохранить в нормальном состоянии резиновое покрытие дорожек.