Постелька из камней и обманка для родителей. В алтайском соколятнике готовятся к массовому пополнению

Суровый комфорт
В отличие от других птиц, соколам-балобанам не подойдут мягкие гнезда из перьев и веток. В дикой природе они предпочитают гнездиться на холодных отвесных скалах и высиживать яйца прямо на камнях.
Кусок скалы в питомник будет трудно доставить, но альтернатива есть. Это керамзит, который обладает плохой теплопроводностью и предупреждает охлаждение яиц. Сотрудники питомника насыпают его в специальные гнездовые ящики.
Готовиться к периоду размножения в «Алтай-Фальконе» начали сразу после новогодних праздников. Питомник подал заявку на приобретение 10 кубометров керамзита. Долгое время его не могли доставить в срок — помешали суровые морозы.
«Коллеги из отдела материально-технического снабжения АлтГУ под руководством Валентины Захватовой с пониманием отнеслись к нашей проблеме, оперативно оформили договор, перевели переговоры с поставщиком и, как только позволила погода, материалы были доставлены в питомник», - рассказывает директор Зоологического центра, профессор Сергей Снигирев.
Сейчас сотрудники стараются успеть завершить обустройство гнезд в срок. Ведь птицам важно обеспечить покой за неделю до первой кладки.
Ожидаемое пополнение
В прошлом году первой яйцо появилось 6 марта. Гнездились 22 пары птиц. В этом году ждут пополнения из еще нескольких пар из так называемой ремонтной группы.
Как только яйца появятся на свет, их тут же забирают из гнезда в инкубатор. Это необходимо для того, чтобы сохранить как можно больше малышей. А чтобы пернатая мама не пугалась, ей подкладывают «обманку» - бесплодные куриные яйца. Когда соколята окрепнут, их вернут обратно в гнездо.
«В гнезде самки балобана может насчитываться от трех до пяти яиц. Процесс кладки не быстрый, здесь важно не потревожить птицу. Поэтому до момента изъятия яиц может пройти достаточно долгое время», - рассказывают в питомнике.
Прощание с гнездом
В дальнейшем соколят ждет разная судьба. Одних отправят в дикую природу, других оставят для дальнейшего размножения. А часть птенцов останется для дрессировки в Клубе возрождения традиций соколиной охоты, который появился в январе 2024 года.
Участники клуба будут общаться с соколятами с самого рождения. Птенец будет воспринимать соколятника как воспитателя или родителя. Этот процесс называется импринтирование - запечатление человека в образе себе подобного. Такой способ предпочтительнее для неопытных соколятников.
Есть и другой вариант дрессировки сокола-балобана, который подойдет для тех, кто с соколом уже общался. Соколятник берет подросшую птицу, вставшую на крыло, но еще не получившую большого жизненного опыта. Здесь уже человек будет восприниматься ею как напарник.
«Каждая птица индивидуальна, с ней нужно уметь общаться. Это не кошечку за ушком погладить», - отмечает зоотехник первой категории Павел Коннов.
Почему в Алтайском госуниверситете решили возродить традиции соколиной охоты и как будут дрессировать пернатых хищников — в большом материале altapress.ru.
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