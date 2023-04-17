17 апреля
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Жизнь

Полный зимний набор: весеннее тепло вновь откладывается на Алтае

В Алтайском крае днем 17 и ночью 18 апреля ожидаются — снег, мокрый снег, местами сильный, в предгорных районах очень сильный.

Изумрудный парк.
Изумрудный парк.
Предоставлено altapress.ru

Местами гололдные явления, метели, усиление ветра до 22 м/с. На дорогах сильная гололедица, по югу местами снежные заносы, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Сотрудники управления советуют автомобилистам соблюдать дистанционный режим, а пешеходам быть осторожнее на улицах.

Лучше всего переждать такую погоду дома. На улице — избегать походов около рекламных конструкций и не укрываться от порывов ветра под деревьями.

Накануне читатели altapress.ru сфотографировали акваторию в парке «Изумрудный» — гладь пруда полностью обледенела. Лед сверкал на солнце.

Между тем климат на Алтае может измениться из-за таянья ледника. Таянье ледников сигнализирует об изменении климата в регионе. Это может привести к изменениям в гидрологическом цикле высокогорий.

В более глобальном масштабе таянье ледников приводит к повышению уровня мирового океана, изменению температуры воды и концентрации соли в морях.

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