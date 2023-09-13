Политики здесь бесполезны. Сибиряки озвучили свое видение разворота экономики на Восток

Каков процент жителей Сибири, поддерживающих разворот российской экономики на восток, и в каких взглядах на этот процесс они разошлись с остальными соотечественниками, выяснил altapress.ru.

Уникальное положение

В июле Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил: 65% опрошенных жителей России считают, что она занимает уникальное положение между Западом и Востоком и является особой евразийской цивилизацией.

В августе центр опросил россиян об их отношении к развороту экономики страны на восток. Результаты общероссийского опроса опубликованы на сайте центра, а в распоряжении altapress.ru оказались еще и сведения конкретно по Сибирскому федеральному округу (СФО).

Социологический опрос. pixabay.com.

Большинство — за, но многим — без разницы

Почти две трети или опрошенных сибиряков (65%) поддерживают политику «поворота на Восток». Это сопоставимо со среднероссийским результатом — 67%. Тех, кто ее не поддерживает, в Сибири насчитывается 9%, тогда как в среднем по РФ противников смены курса 11%.

При этом если в целом по стране о безразличном отношении к процессу заявили 15% респондентов, то в СФО доля равнодушных оказалась почти на четверть больше и составила 19%. Затруднились ответить 7% опрошенных в РФ и 6% — в Сибири.

Дальний Восток. Fotolia/ Julia Mashkova

Отмечается, что чем старше россияне, тем большую поддержку они высказывают. Среди людей в возрасте 60+ она достигает 76%. Молодежь чаще высказывает свое безразличие. Так, среди тех, кто младше 25 лет, равнодушных насчитывается 34%.

В чем сходятся все

Что касается направлений развития сотрудничества, то сибиряки солидарны с остальными соотечественниками в необходимости военного сотрудничества со странами Востока — об этом заявил 21% опрошенных как по округу, так и в целом по стране.

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа. минобороны.рф

32% респондентов уверены, что следует налаживать взаимодействие между научными организациями, учеными и студентами, еще 20% отмечают необходимость проведения различных конференций, мероприятий, симпозиумов, например, Восточного экономического форума.

При этом женщины чаще говорили о необходимости взаимодействия между политиками (24%) и научном сотрудничестве (35%), а мужчины (25%) и молодежь до 25 лет (27%) — о военном партнерстве.

Финансы. Успешные сделки. Pixabay.com

Туризм вместо дипломатии

Относительно других направлений мнение сибиряков расходится с мнением основной массы россиян. Так, например, в Сибири гораздо более скептически относятся к возможностям политиков и дипломатов — здесь на них уповают лишь 15% участников опроса, тогда как в целом по РФ — 20%.

Основным условием укрепления отношений с восточными странами как в России, так и в Сибири считают торгово-экономическое сотрудничество: крупные инвестпрограммы, создание совместных предприятий, двусторонний выход производителей на новые рынки и т.п. Важность этого отмечают 65% опрошенных россиян и 70% респондентов из СФО.

Инвестиции. Фото: ru.freepik.com, автор rawpixel.com.

Вторым наиболее популярным стало направление туризма и взаимных визитов жителей разных стран. Развивать его хотят 36% россиян и 42% сибиряков. Вместе с тем, создание каналов межличностных коммуникаций между простыми жителями разных стран в России считают эффективным только 15% респондентов, а в Сибири и того меньше — всего 11%.

Затруднились ответить 10% жителей РФ и 12% жителей СФО.

Туризм. Фото: freepik, автор wayhomestudio.

Восемь друзей русского

Как сообщает ВЦИОМ, чаще всего позитивные ассоциации у россиян вызывают:

Китай;

Индия;

Южная Корея;

Вьетнам;

Таиланд;

Иран;

Египет;

Объединенные Арабские Эмираты.