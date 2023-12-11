«Побудьте с самим собой». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время замедлиться, обратить внимание на свое самочувствие, слабости, привычки и освободиться от лишнего. В понедельник отдавайте долги, выбрасывайте ненужное. Выходные не подходят для того, чтобы много общаться, есть, новое начинать. Побудьте сами с собой», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, ваш настрой на неделе может сильно поменяться. Не идите на пролом ради карьеры. Направьте свои действия на учебу. Повышайте квалификацию. Найдите себе учителя. Наведите порядок в ЖКТ.

Тельцы, у вас есть знание как совладать со своими слабостями. Можете кардинально поменять свой образ жизни. И получить желаемые результаты, повышение, расширение в работе.

Близнецы, с четверга ясности, уверенности станет больше. Изучайте психологию отношений, астрологию. Это поможет наладить отношения, проявить себя творчески. Поизучайте проявления своей гордыни.

Раки, неделя не для активности и начинаний. Понедельник может показаться особенно нервозным. Поберегите себя до среды. Четверг лучше посвятить учебе. Это снизит напряжение.

Львы, вы проходите важную перезагрузку. Вам лучше больше отдыхать на неделе. Внимательно наблюдайте за тем, что происходит внутри. Не сопротивляйтесь. Выходные проведите лежа.

Курортный отдых. Фото Татьяны Кравченко.

Девы, вам сложно сейчас увидеть себя со стороны. Не замечаете, когда выходите за границы принятого. Со среды работать будет легче. Но для нового неделя не подходит. Доделывайте начатое.

Весы, занимайтесь собой, расширяйтесь в творчестве, распространяйте шедевры. С четверга ваш партнер сможет подключиться - поддержать вас. В воскресенье будьте готовы уделить внимание родителям.

Скорпионы, вам придется пересмотреть свое отношение к работе, власти, управлению другими людьми. Учитесь использовать вашу силу для защиты ресурсов и спокойствия. Не для нападения.

Стрельцы, вам нужно разобраться со своими иллюзиями по поводу отношений. Понаблюдайте за своей речью. Как вы разговариваете с партнером?

Козероги, ваш фокус внимания на расширении своих ресурсов. Особенно жилищных. Не забывайте, что опора ваша внутри. Преумножайте свое внутреннее счастье, которое не зависит от внешнего.

Водолеи, у вас есть знания как исцелить себя и других своими собственными руками. Помогайте, учите себя и других прикладывать усилия в правильном направлении. Сделайте это вашей профессией, образом жизни.

Рыбы, ваша задача - изучать себя и с удовольствием проходить обновление. Подружитесь с тем, чего вы боялись. Не зацикливайтесь на прошлых обидах. Отпустите их.