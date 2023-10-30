Пижамы вышли на улицу. Производительница одежды для сна и отдыха – о «живых» коллекциях, санкциях и покорении рынка

Работать без дизайнера и выпускать 240 тыс. изделий за полгода с 30 сотрудниками – не магия, а реальность. Руководитель алтайской фабрики, сети магазинов и бренда Alpalazone Альбина Шоль рассказала, как компания захватывает маркетплейсы, выращивает профессионалов и держит цены в пределах разумного, хотя и закупает ткани на доллары.

Смелый старт

Вся история создания и развития Alpalazone связана с покупателями. До открытия производства, Альбина Шоль более 10 лет развивала сеть мультибрендовых салонов нижнего белья. В конечном итоге, предпринимательнице стало очевидно: клиенты нуждаются в красивой домашней одежде.

«Отчаянно пыталась найти на рынке варианты, но не устраивало соотношение цены и качества, - вспоминает Альбина. – Приняла решение, что хочу не только влиять на процесс продаж, реализуя то, что есть на рынке. Решила предлагать свой продукт».

Без опыта, с нуля открыла фабрику в небольшом помещении 40 на 40 метров. Альбина взяла на себя управление маркетингом, а ее брат Павел Видмер – производством.

Они четко определились с идеей: каждая вещь в коллекции должна быть качественной, красивой, комфортной, из натуральных тканей. Этих принципов компания придерживается вот уже семь лет.

«Как раньше наши родители одевались дома? Обычно это были вещи, в которых уже нельзя выйти на улицу: выцветшие, с пятном, - говорит собеседница. – Мы считаем, что красота должна появляться дома и только потом - на улице».

На старте бизнесменам помогли грант на развитие производства, субсидия на закупку оборудования и кредит от Алтайского фонда развития предпринимательства.

В первом своем магазине, при запуске производства, продукция Alpalazone занимала всего 10% от общего ассортимента. Остальное – сторонние бренды. Избавиться от последних за счет расширения собственной торговой марки была главной задачей в первый год.

Поэтому компания приняла такую стратегию - выпускать небольшие, но разнообразные коллекции. И это достаточно непросто, ведь каждый новый материал и модель требуют специального оборудования, внедрения технологий и особых навыков портных.

За два года Alpalazone открыл семь небольших магазинов, площадью от 40 до 60 кв. м.

«Позже нам предложили 100 кв. м. Боялись, думали, что это для нас невероятно много, - вспоминает Альбина. – А в прошлом году расширили один магазин до 180 кв. м. Площади растут вместе с нами: каждый сезон мы расширяем ассортиментную матрицу, выпуская новые коллекции».

Alpalazone. Предоставлено altapress.ru.

Всю продукцию компания продает только через свои каналы сбыта – ей важно напрямую слышать покупателей.

Живые коллекции

«Мы не придумываем моду», - говорит предпринимательница. В штате Alpalazone даже нет дизайнера. Коллекции помогают разрабатывать продуктологи, которые анализируют не только мировые тренды, но и то, как носят вещи покупатели бренда. Однако, это не бездумное копирование: процесс все равно остается творческим.

Каждая коллекция, даже выпущенная три года назад, остается «живой» – ее улучшают, благодаря новым технологиям, мнению клиентов и аналитике продаж. Например, в магазинах есть бланки обратной связи, которые в конце сезона подсказывают, что в изделиях стоит поменять: модель, цвет, плотность ткани и т.д.

«У нас есть идея выпустить одежду для беременных, трансформировав ассортимент, - добавляет Альбина. – Конечно, у нас есть модели, которые и так подходят для будущих мам: много оверсайза и вещей из стрейч-тканей. Но хочется сделать изделия еще удобнее, например, чтобы в них было легко кормить грудью»,

Альбина Шоль и швейный цех Alpalazone. Дмитрий Лямзин

Компания создает базовые вещи, которые могут вписаться в любой гардероб. А еще многие модели сочетаются между собой – даже если изделия из разных коллекций.

Отдел ОТК проверяет каждую вещь на соответствие внутренним стандартам качества. Изучают и тестируют ткани, специально заказанные у производителей – материалы из «наличия» компания не приобретает. Чтобы справиться с нагрузкой, в прошлом году компания расширила отдел технического контроля.

Региональный колорит

Изначально Alpalazone выпускал только одежду для сна и дома. Но вскоре их пижамы сами «вышли на улицу».

«Заметили, как наши клиенты гуляют летом в пижамах из хлопка с леопардовым принтом, - рассказывает собеседница. – И мы стали расширять ассортимент, добавлять коллекции для прогулок и путешествий. Это логично: мы живем в невероятном регионе с красивыми природными местами, где проводят время наши покупатели».

Одной из такой коллекций стали костюмы в полуспортивном стиле из футера с начесом. На каждом свитшоте и худи вышита небольшая горная вершина.

Одежда Alpalazone. alpalazone.ru Одежда Alpalazone. alpalazone.ru

Тема природы Горного Алтая прослеживается и в коллаборации с барнаульским фотографом Максимом Наземцевым. Его снимки нанесли на футболки из плотного трикотажа.

Кстати, коллаборации с местными блогерами и другими творческими людьми – фишка Alpalazone. Такие коллекции надолго остаются в ассортименте и даже расширяются.

Как по нотам

Санкции не коснулись компании.

Проблем с материалами нет – в основном Alpalazone работает с турецкими трикотажными фабриками.

«Остались с теми же фабриками, у которых и заказывали производство наших полотен. Качество для нас приоритетно: мы не хотим уходить на другие рынки, чтобы удешевить изделие, - подчеркивает Альбина.

Швейный цех Alpalazone. Дмитрий Лямзин

Как отмечает собеседница, покупательская способность клиентов не упала, так как цены на их изделия выросли незначительно. Даже несмотря на то, что все материалы покупают в долларах: как у турецких, так и у отечественных производителей.

«Стоимость материалов занимает 30% от цены всего готового изделия. За производство же мы платим рублем, - объясняет предпринимательница. - Поэтому у нас, российской фабрики, цены растут не так интенсивно, как у тех, кто отшивает вещи за границей. Это преимущество».

Сыграло на руку и то, что фабрика оснащена промышленным китайском оборудованием. Поэтому проблем с запчастями и обслуживанием тоже нет.

Уход H&M и прочих крупных ритейлеров особо не отразились на продажах. Как объясняет собеседница, эти фирмы не были прямыми конкурентами Alpalazone из-за разной специфики.

Швейный цех Alpalazone. Дмитрий Лямзин

По данным предпринимательницы, объем продаж компании ежегодно увеличивается на 30-40% – за счет развития ассортимента, площадок сбыта и продвижения.

20 тыс. изделий производство создало в первый год работы. 240 тыс. – в 2022 году. Еще 240 тыс. – за восемь месяцев 2023 года.

Большие-маленькие помощники

Из-за стремительного роста продаж и нехватки высококвалифицированных кадров вот уже четыре года компания работает со сторонними швейными фабриками. Они производят ряд изделий. Нет, этикеток «Made in Bangladesh» на продукции Alpalazone покупатели не встретят.

«Региональные подрядчики производят изделия по нашим лекалам, материалам и технологическому заданию, - говорит Альбина. – Мы жестко контролируем качество и выполнение наших требований. Расстаемся с теми, кто их не выдерживает».

Швейный цех Alpalazone. Дмитрий Лямзин

Подрядчикам доверяют вещи «попроще». Например, футболки, костюмы из футера, халаты и сорочки из 100% хлопка – это изделия, производство которых не требует сложных операций и оборудования. Их, в основном, продают на маркетплейсах.

«Так мы обеспечиваем работой многие фабрики нашего края. Среди них немало предприятий, что вырастают вместе с нами: там, где было пять портных, появляется больше 20-ти», - добавляет собеседница.

А вот бельевыми коллекциями и изделиями из вискозы с кружевом Alpalazone занимается сам. Пошив этого ассортимента подразумевает большой опыт портных и спецоборудование – что есть у далеко не каждой фабрики. «Ювелирная работа», - говорит о подобных изделиях Альбина.

Мастера и подмастерья

Как рассказывает собеседница, кадры компании растут с каждой свежей моделью, которая требует новых навыков. Каждую коллекцию сначала включают в производство небольшими партиями, чтобы мастерицы «набили» руку, отшивая вещи от начала и до конца.

Многие сотрудники работают с самого основания фабрики. Но постепенно вливается и «новая кровь» – через «сарафанное радио» и объявления. Также Alpalazone работает и с профильным колледжем, принимая студентов в помощники.

Швейный цех Alpalazone. Дмитрий Лямзин

«Им всем нужна большая практика, приходится обучать девушек «от» и «до», - говорит Альбина. – Набираемся терпения и поэтапно вводим их, начиная с маленьких задач. Главное - не торопиться».

Однако после выпуска в профессии остаются немногие. В основном, в штате фабрики работают женщины старше 40 лет.

«Они опытные, профессионалы, очень их ценим, - добавляет предпринимательница. – Но без новых кадров развитие производства встает на паузу, поэтому мы и нуждаемся в подрядчиках».

Узнать больше о том, как живет предприятие и как создают новые коллекции, скоро можно будет на YouTube-канале, который планирует запустить компания. Сейчас она готовит фильм о создании коллаборации с Максимом Наземцевым.

Не исключено, что носить футболки с изображением алтайских гор смогут и мужчины. Руководство рассматривает выпуск лимитированной мужской коллекции футболок Alpalazone.

Швейный цех Alpalazone. Дмитрий Лямзин

Для Него

У компании и сейчас есть небольшой мужской ассортимент. В основном он состоит из белья: боксеры, банные килты, халаты. И, конечно, базовые футболки. К Новому году и гендерным праздникам выпускают новые коллекции парных пижам – для него и для нее.

«Женское направление настолько динамичное и яркое, что на мужское не хватает времени, хотя перспективы и большие», - отмечает Альбина.

По большому счету, даже мужская одежда в магазинах Alpalazone предназначена для женщин. Они покупают эти изделия в подарок мужьям, братьям и отцам. Поэтому и ассортимент базовый – не требует примерок.

В планах компании – изготовление шорт, свитшотов и брюк для мужчин.

Одежда Alpalazone. alpalazone.ru

Новые каналы сбыта

Товары фабрики сразу распределяются по магазинам и складам Wildberries и Ozon. Активно развивать торговлю на маркетплейсах компания начала во времена пандемии. От года к году продажи на этих площадках увеличиваются на 100%.

Интересно, что ассортимент Wildberries и розничных магазинов хотят разделить. У каждой будут собственные эксклюзивные коллекции.

Здесь снова все связано с уровнем сложности изделия: пока компания не может изготовлять коллекции, которые требуют «ювелирной» работы, на всю Россию.

И не только. Недавно Alpalazone совершил отгрузку товаров для казахстанского Wildberries. В планах – покорение и других стран ближнего зарубежья.

Швейный цех Alpalazone. Дмитрий Лямзин

Новое направление продаж, за которое фирма плотно взялась в этом году, - собственный интернет-магазин. В нем появился раздел Life, где, как и на YouTube, будут рассказывать о жизни компании.

Продолжат развивать и розничную сеть. Сейчас она представлена в Алтайском крае и Республике Алтай. В ближайшие годы планируют открыть магазины в Новосибирской области и Кузбассе.

«Будем расширяться, чтобы распространять красоту и комфорт, - заключила Альбина. – И продолжим производить одежду для самый главных людей в жизни – в этом залог счастья».