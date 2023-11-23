Пилы в ночи. Неравнодушные барнаульцы в темноте очистили Трассу здоровья

Информация о том, что 20 ноября на Трассе здоровья собирается группа неравнодушных людей для ее расчистки от поваленных деревьев, стала известно еще в день урагана.
"Думаю, все видели, что произошло в городе после урагана. Нам требуется помощь в расчистке Трассы здоровья от веток и деревьев. Собираемся завтра, одеваемся тепло. С собой взять перчатки и фонари. Ради такого дела можно пораньше отпроситься с работы", - говорилось в сообщении.
Как стало известно altapress.ru, среди собравшихся было много спортсменов-любителей - лыжников, бегунов, велосипедистов.
Работали они до позднего вечера 20 ноября, а потом отчитались, что Трасса здоровья от поваленных деревьев очищена полностью. Теперь можно безопасно гулять и заниматься спортом.
Что произошло в лесу
19 ноября Барнаул накрыл ураганный ветер. В городе сносило автомобили, ломало билборды, даже выворачивало фасады домов. Досталось и ленточному бору, где повалило вековые деревья.
В этот день обозреватель altapress.ru Анна Недобиткова побежала на Трассу здоровья.
Сильнее всего, по ее ощущениям, пострадала дальняя петля — место, где после жд-платформы Казармы, ты сворачиваешь и бежишь уже в сторону "Динамо". Огромные сосны и березы здесь были вырваны с корнем.
По приблизительным подсчетам, на 15 км Трассы здоровья оказались свалены около 50 больших деревьев. Это не считая, веток разных размеров, которыми тропа была усыпана.
Аншлаги, указатели и фирменные растяжки ветром тоже сорваны.