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Жизнь

Первый в мире человек полностью прошел "Тетрис"

Подросток из США стал первым в истории человеком, который прошел оригинальную версию игры "Тетрис", передает Life.ru. Ранее до максимального счета доходил лишь искусственный интеллект.

Тетрис.
Тетрис.
unsplash.com

Газета The New York Times пишет, что получившим такое достижение стал 13-летний Уиллис Гибсон из штата Оклахома.

Чтобы дойти до последнего, 157-го уровня, подростку понадобилось 38 минут. Он играл на приставке.

Играть дальше невозможно чисто технически - программные ограничения не позволяют набрать больше 999 999 баллов.

Мальчик в беседе с журналистами рассказал, что очень рад достижению и добавил, что "В "Тетрис" легко начать играть, но сложно добиться мастерства".

Сам Уиллис Гибсон начал играть на соревновательном уровне в 2021 году.

Ранее в Windows 11 обнаружили скрытую мини-игру. Ее можно запустить во время установки.

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