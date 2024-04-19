Дата
Пасха — это переходящий праздник, который отмечают каждый год в разное время. Его дату вычисляют по особой методике — пасхалии. В зависимости от того, на какой день выпадает Светлое Христово Воскресение, варьируются и даты многих других христианских праздников. Русская православная церковь придерживается основных правил:
- пасха не должна предшествовать еврейскому празднику Песах;
- этот день должен приходиться на полнолуние. В Евангелии сказано: когда Христос был распят, померкло солнце;
- день недели — только воскресенье.
В 2024 году православные христиане отметят Пасху 5 мая.
История
Название праздника берет свое начало от наименования иудейского торжества Песах (буквально — «проходить мимо»). Оно было установлено в воспоминание исхода евреев из Египта и освобождения от рабства.
В христианской церкви наименование «Пасха» получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом — от земли к небу.
Суть праздника
Суть Пасхи в Новом Завете — победа над смертью через веру в воскресение Спасителя. В Священном Писании сказано: «Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним».
Всю Пасхальную неделю в храмах проходят торжественные богослужения, прославляющие победу Христа над смертью. Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.
Традиции
У православных Пасха начинается в полночь — с богослужения. За ним следует Божественная литургия. Пасху празднуют семь дней — эта неделя называется Светлой Пасхальной Седмицей. Каждый ее день тоже называют «светлым».
Символы
- красный цвет — он символизирует кровь распятого Христа;
- пасхальное яйцо — по преданию, Мария Магдалина, одна из учениц Иисуса Христа, пришла к римскому императору Тиберию, чтобы сообщить о воскресении Христа. С собой она принесла куриное яйцо, которое после слов императора, что воскресение так же невозможно, как если бы яйцо покраснело, тотчас же стало красным;
- кулич — это особый домашний хлеб, обязательный атрибут праздничного стола.
Сколько дней праздновать
Православные празднуют Пасху семь дней. Но весь период от Воскресения до Вознесения (40 дней) считают Пасхальным периодом, и верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» и отвечают «Воистину воскресе!».
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