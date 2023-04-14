Традиции на Страстную пятницу
Если 14 апреля с церковной службы принести домой свечу, зажечь ее рядом с иконами, то домочадцы весь год не будут болеть.
Если человек в течение трех лет строго соблюдал пост в Великую пятницу, то сможет узнать о своей смерти за три дня. Была и иная версия: если ничего не есть в Страстную пятницу, Бог простит все грехи.
Нужно вернуться домой до заката и не выходить после до утра. Считалось, что в эту ночь плодится нечисть.
В старину была традиция на Страстную пятницу шутить и разыгрывать людей. Чем больше незамужняя девушка сделает розыгрышей, тем лучше у нее будет жених.
Если подшутить над 12 людьми, удача будет рядом последующие 12 месяцев. Если девушка разыграла девять и больше человек — муж не будет изменять.
Можно покупать одежду и обувь — прослужит долго. Однако на другие виды покупок есть запрет — приобретение будет неудачным.
Также на Страстную пятницу перед иконой Богородицы зажигают лампаду или свечу, произносят молитву.
Можно ли печь куличи в Страстную пятницу?
Одни считают, что Страстную пятницу необходимо посвятить только богослужению, а любая работа и заботы будут отвлекать от мыслей о страданиях Христа.
Также есть мнение, что готовить куличи лучше как можно ближе к Пасхе, чтобы вкусный аромат не соблазнял во время поста.
Другие уверены, что Церковь не запрещают печь куличи в пятницу перед Пасхой. Более того, по поверьям, хлеб или кулич, которые приготовили в эту пятницу, никогда не испортятся, не заплесневеют и смогут излечить от разных болезней.
Кусочек от пасхального кулича, который испекли в Страстную пятницу, хранят за иконами до следующей Страстной недели — весь год будет крепкое здоровье.
Что нельзя делать на Страстную пятницу
- Не рекомендуется мыться, убираться, подметать, стирать. Все это нужно было сделать в Чистый четверг.
- Нельзя шить, заниматься домашними работами, копать землю, работать на земле, петь, танцевать, развлекаться.
- Нельзя смотреть развлекательные фильмы и шоу, слушать веселую музыку, петь и танцевать, устраивать посиделки с гостями — к слезам до конца года.
- Нельзя заниматься растениями, например, посевом рассады — к неурожаю.
- Нельзя оставлять не помытой входную дверь. По народным представлениям, если не помыть дверь, через нее может пройти нечисть.
- Нельзя убивать пауков — к потере достатка.
- Незамужним девушкам и женщинам нельзя, заходя в дом, оставлять дверь открытой — муж будет гулящим.
- Нельзя переедать, есть слишком много, устраивать пышные застолья — настанут голодные времена.
- Беременным нельзя есть яйца в любом виде — к тяжелым родам и капризному ребёнку.
- Нельзя хлеб резать ножом — к ссоре и потере друга. Хлеб лучше отламывать руками.
- Нельзя хвалиться своими достижениями, победами, удачами — к черной полосе в жизни.
- Нельзя стричься и каким-либо образом менять свою внешность — потерять привлекательность для противоположного пола.
- Нельзя месить тесто, готовить блюда из теста — в жизни начнется путаница, неурядицы.
Народные приметы на 14 апреля
- Большое половодье — к хорошему сенокосу, удачной рыбалке весной.
- Ледяные заторы образовались — год будет трудным.
- Короткий и глухой гром — к ясной погоде.
- Гроза — к засушливому лету.
- Пчелы начали летать — к теплой весне.
- Коровы сильно ревут — непогоду предчувствуют.
- На закате видна молния — скоро пойдет дождь.
- Облака синего цвета — перед дождём.
- На ночном небе не видно звезд — к теплой погоде.
- Случайно пересолили пищу — к слезам.
- Животные слишком беспокойные, издают громкие звуки, бесятся, не находят себе места — погода сильно испортится, к дождю, ураганному ветру.
- Дождь — будет много грибов.