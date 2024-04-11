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Жизнь

Когда будет Вербное воскресенье в 2024 году. Суть праздника и традиции

Вербное воскресенье отмечается верующими за неделю до Пасхи. Какие традиции, правила имеет этот день расскажет altapress.ru

Церковь. Храм. Иконостас
Церковь. Храм. Иконостас
СС0

Ежегодно Вербное воскресенье выпадает на разное число. В 2024 году Вербное воскресенье пройдет 28 апреля. Оно отмечается за неделю до Пасхи, или в шестое воскресенье Великого поста.

Что за праздник Вербное воскресенье

Вербное воскресенье празднуется накануне начала Страстной недели, напоминает о евангельских событиях, предшествовавших крестному страданию Христа и его Воскресению.

Из истории известно, что в субботу Иисус сотворил чудо и воскресил Лазаря из Вифании. Это потрясло очевидцев и многие уверовали в Христа именно после этого события.

На следующий день он вошел в Иерусалим, там перед праздником иудейской Пасхи собралось множество паломников. Сам Иисус въехал в город на молодом осле, как Давид после битвы с Голиафом. Горожане встречали его как победителя приветствовал пальмовыми ветвями и хвалебной песней. На дорогу по которой он ехал бросали пальмовые ветви и стелили одежды. Именно отсюда берет корни западная традиция освящать пальмовые ветви.

В России их заменила верба.

Церковь. Сретение.
Церковь. Сретение.
unsplash.com

Какие традиции существуют на Вербное воскресенье

В православии Вербное воскресенье является одним из числа двунадесятых — двенадцати важнейших после Пасхи — праздников. Но в отличие от других подобных дней, оно не имеет предпразднства и попразднства. Однако иногда предпразднством называют Лазареву субботу.

Празднование начинается с всенощного бдения, там читается особая молитва. Молящиеся люди встречают невидимо грядущего Господа и приветствуют Его, держа в руках свечи и ветки вербы. Во время второй части бдения читается особая молитва на благословение «ваий». После нее, принесенные ранее вербы окропляют святой водой. По поверьям считается, что освященные вербы нужно хранить в доме в течение года.

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Где применялась верба в народе

В старину веточками вербы лечили — по народному поверью, хлестали больного человека по спине, приговаривая слова:

«Верба, верба, вербочка,
Золотая вербочка.
А я вербой похлещу,
И скажу присловье:
Верба, дай, здоровья!».

Вербу даже давали домашнему скоту, чтобы избавить животных от болезней.

В настоящее время даже сохранилась традиция слегка бить друг друга освященной вербой. Эти действия сопровождаются словами: «Не я бью, верба бьет!». Считается, что эта фраза и эти действия приносят благополучие и здоровье.

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Главные вопросы о Вербном воскресении

1
Почему именно верба стала символом этого праздника?

В Библии написано, что в этот день Иисус въехал в Иерусалим верхом на осле. В южных странах атрибутом этого торжества остаются пальмовые ветви, но в северных регионах, включая Россию, их заменили на более доступные растения. Таким образом, на Руси вербу наделяли положительными свойствами и использовали для защиты от зла. Она и стала новым символом праздника.

2
Разрешается ли ходить на кладбище в Вербное воскресенье?

В этот день нет запретов на посещения кладбища. Но великие праздники считаются праздниками радости и прежде всего, в этот день стоит посетить церковь. А кладбище оставить до специальных поминальных дней.

3
Разрешается ли играть свадьбу в Вербное воскресенье?

А вот свадьбы отмечать не стоит. Это касается не сколько Вербного воскресенья, сколько продолжения Великого поста и праздновать свадьбу в этот день, к тому же, накануне Страстной недели, не стоит. Отмечается, что Вербное воскресенье не время для шумных застолий.

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