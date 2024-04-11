Ежегодно Вербное воскресенье выпадает на разное число. В 2024 году Вербное воскресенье пройдет 28 апреля. Оно отмечается за неделю до Пасхи, или в шестое воскресенье Великого поста.
Что за праздник Вербное воскресенье
Вербное воскресенье празднуется накануне начала Страстной недели, напоминает о евангельских событиях, предшествовавших крестному страданию Христа и его Воскресению.
Из истории известно, что в субботу Иисус сотворил чудо и воскресил Лазаря из Вифании. Это потрясло очевидцев и многие уверовали в Христа именно после этого события.
На следующий день он вошел в Иерусалим, там перед праздником иудейской Пасхи собралось множество паломников. Сам Иисус въехал в город на молодом осле, как Давид после битвы с Голиафом. Горожане встречали его как победителя приветствовал пальмовыми ветвями и хвалебной песней. На дорогу по которой он ехал бросали пальмовые ветви и стелили одежды. Именно отсюда берет корни западная традиция освящать пальмовые ветви.
В России их заменила верба.
Какие традиции существуют на Вербное воскресенье
В православии Вербное воскресенье является одним из числа двунадесятых — двенадцати важнейших после Пасхи — праздников. Но в отличие от других подобных дней, оно не имеет предпразднства и попразднства. Однако иногда предпразднством называют Лазареву субботу.
Празднование начинается с всенощного бдения, там читается особая молитва. Молящиеся люди встречают невидимо грядущего Господа и приветствуют Его, держа в руках свечи и ветки вербы. Во время второй части бдения читается особая молитва на благословение «ваий». После нее, принесенные ранее вербы окропляют святой водой. По поверьям считается, что освященные вербы нужно хранить в доме в течение года.
Родительскими субботами называют дни особого поминовения усопших в православном календаре. На какие числа они приходятся в 2024 году и что нужно делать в эти дни, расскажет altapress.ru.
Где применялась верба в народе
В старину веточками вербы лечили — по народному поверью, хлестали больного человека по спине, приговаривая слова:
«Верба, верба, вербочка,
Золотая вербочка.
А я вербой похлещу,
И скажу присловье:
Верба, дай, здоровья!».
Вербу даже давали домашнему скоту, чтобы избавить животных от болезней.
В настоящее время даже сохранилась традиция слегка бить друг друга освященной вербой. Эти действия сопровождаются словами: «Не я бью, верба бьет!». Считается, что эта фраза и эти действия приносят благополучие и здоровье.
Главные вопросы о Вербном воскресении
В Библии написано, что в этот день Иисус въехал в Иерусалим верхом на осле. В южных странах атрибутом этого торжества остаются пальмовые ветви, но в северных регионах, включая Россию, их заменили на более доступные растения. Таким образом, на Руси вербу наделяли положительными свойствами и использовали для защиты от зла. Она и стала новым символом праздника.
В этот день нет запретов на посещения кладбища. Но великие праздники считаются праздниками радости и прежде всего, в этот день стоит посетить церковь. А кладбище оставить до специальных поминальных дней.
А вот свадьбы отмечать не стоит. Это касается не сколько Вербного воскресенья, сколько продолжения Великого поста и праздновать свадьбу в этот день, к тому же, накануне Страстной недели, не стоит. Отмечается, что Вербное воскресенье не время для шумных застолий.
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