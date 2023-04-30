Парад судов, фейерверк с баржи: как отметят Первомай в Барнауле

Барнаул тщательно подготовился к предстоящему Первомаю. Во всяком случае, программа празднования обширная.

С 09:30 по улицам Барнаула проедет колонна пожарной техники — современной и ретро. Машины стартуют от ул. Гоголя и далее пойдут по маршруту: пр. Ленина — площадь Октября — проспект Ленина — улица Пушкина — площадь Свободы. Там уже можно увидеть вальс пожарных машин, показательные выступления спасателей.

На различных площадках города пройдут спортивные состязания.

Особые шик-блеск-красота ожидаются на набережная Оби.

В 13:30 зрители смогут увидеть здесь парад судов, посвященный открытию сезона навигации.

Напоминаем, как проходил парад судов в прошлом году.

С 20:30 до 22:00 на набережной Оби пройдет концертная программа ансамбля народной песни «Вечерки» и мужского вокального ансамбля Государственной филармонии Алтайского края.

В финале праздника в 22:00 с баржи на Оби в районе набережной запустят фейерверк. Причем с праздничного салюта 1 мая барнаульцы смогут уехать на общественном транспорте.

Полная программа мероприятий — здесь.