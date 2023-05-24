От Бродвея и Пентагона — до Кубы, Мексики и Китайской стены. Какие "заморские" места есть в Барнауле

«Курят два строителя где-то на балкончике. Любуются на свое детище. Один говорит: "Зря этот дом Титаником прозвали, говорят ведь: «Как вы яхту назовете…". Другой ему: "Да брось ты! У нас и айсбергов-то нет!". И тут выворачивает из-за угла "Газель", на которой красуется надпись: "Айсберг", торговый дом».