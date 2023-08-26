Дружил с Есениным и выступал перед барнаульцами. Чем был известен поэт Вадим Шершеневич, который эвакуировался на Алтай

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Вадим Шершеневич родился в семье профессора Габриэля Шершеневича, — известного юриста и впоследствии депутата I Государственной Думы, и оперной певицы Евгении Мандельштам.
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С 1907 года Вадим Шершеневич жил в Москве и учился в частной гимназии, основанной литературоведом Львом Поливановым. Также в одном классе с поэтом учился шахматист Александр Алехин, который в будущем стал четвертым чемпионом мира по шахматам.
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Писать стихи Шершеневич начал еще в гимназии.
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Во время Первой мировой войны Вадим Шершеневич был на фронте.
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Уже к 1919 году Шершеневич стал одним из главных основателей группы имажинистов, в которую входили Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф и Александр Кусиков. Вадим Шершеневич был другом Сергея Есенина.
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В 1918 году Шершеневич опубликовал одно из самых значимых своих произведений — любовную поэму «Крематорий», которая была своего рода ответом на «Облако в штанах» Маяковского.
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Шершеневич параллельно с Владимиром Маяковским разрабатывал акцентный стих.
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Осенью 1941 года Вадим Шершеневич эвакуировался на Алтай. Он участвовал в литературных концертах на оборонных заводах и в военных госпиталях Барнаула, писал тексты для агитационных плакатов.
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Шершеневич скончался после тяжелого двустороннего туберкулеза легких. Его похоронили на Булыгинском кладбище. В фондах ГМИЛИКА сохранились материалы о барнаульском периоде жизни поэта.
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Вадим Шершеневич был председателем московского отделения Всероссийского союза поэтов в 1919 году.