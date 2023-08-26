Дружил с Есениным и выступал перед барнаульцами. Чем был известен поэт Вадим Шершеневич, который эвакуировался на Алтай

С 1907 года Вадим Шершеневич жил в Москве и учился в частной гимназии, основанной литературоведом Львом Поливановым. Также в одном классе с поэтом учился шахматист Александр Алехин, который в будущем стал четвертым чемпионом мира по шахматам.