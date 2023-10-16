18 октября
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Жизнь

Ольга Бузова рассказала, на что тратит деньги

О своем отношении к деньгам рассказала популярная исполнительница и теледива Ольга Бузова, пишет Hello.ru.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
Соцсети Ольги Бузовой

Она заявила, что отказалась от бездумных трат.

По словам Бузовой, она в любой момент может купить себе Rolls-Royce. Но не делает этого — тратить заработанные деньги на атрибуты роскошной жизни ей неинтересно. По словам звезды, она катается на машине, которой восемь лет. И обновлять "автопарк" пока не собирается.

И подчеркнула, что не экономит только на отдыхе и близких, указывает "Мослента".

Ранее Бузова призналась, что последний секс у нее был в 2021 году. Ольга Бузова рассказала, что не первый год ищет настоящую любовь. По ее словам, ей важно, чтобы между ней и партнером была духовная близость. Бузова предполагает, что мужчины боятся ее власти. Однако она не расстраивается и наслаждается общением с друзьями, близкими и командой.

Напряжение звезда снимает с помощью спорта, например, бокса. А также ей помогает поддержка фанатов на концертах.

Также Ольга Бузова дала концерт в Барнауле.

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