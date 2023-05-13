Ольга Бузова дала концерт в Барнауле. Фанаты и не только поделились впечатлениями

Российская певица и телезвезда Ольга Бузова дала в Барнауле концерт вечером 12 мая. Как это было и какое мнение об артистке составили жители города - в материале altapress.ru.

В прошлый раз Ольга приезжала в Барнаул в октябре 2019 года и выступила в спортивном комплексе "Темп". Шутила, что ищет жениха, и всячески веселила публику.

На этот раз концерт прошел в скандально известном комплексе "Планета Q". Ранее местные жители жаловались на слишком громкие вечеринки.

Да и сама Ольга, казалось, не была в восторге от площадки, упомянув, что она находится на открытом воздухе. А погода на улице - всего 12 градусов тепла. Не самая подходящая для открытых костюмов певицы.

Впрочем, ни артистке, ни фанатам это не помешало как следует насладиться вечером.

Вот, что писали поклонники Ольги в соцсетях после выступления.

"L - это любовь. С Олечкой не получилось сфотаться, сфоталась с ведущим :)" Валерия Б. "Умница. Всегда люди с ее концертов уходят в хорошем настроении и с зарядом позитивным!" Олег К. "Оля у нас такая! Попадает в сердечко и остается там навсегда!" Татьяна Р.

Комментарии взяты из группы Планета Q Барнаул.

После концерта певица оставила традиционный автограф комплексу на часах, прокомментировав, что время - это самый дорогой ресурс в жизни.

Бузова заверила барнаульцев, что, несмотря на прохладную погоду, они согрели ее своим теплом и любовью. Фанаты хором пели все песни и после каждого исполнения благодарили Ольгу. А в конце скандировали: "Молодец!".

"Я запомню этот день, 12 мая, на всю жизнь. Спасибо, Барнаул!" - высказалась артистка после выступления.

Позже певица встретилась с детьми в рамках благотворительной акции от социального проекта "Михутка". Ольга была с девочками на одной волне, говорила непринужденно, обнялась и сделала фотографии.

Однако не все барнаульцы остались в восторге от приезда Бузовой в город.

"Интересней увидеть ценителей всего этого, они за это еще и платят)" Дмитрий Б. "В плане шоумена она хороша и в отличной форме, в плане певицы увы нет." Кирилл "Позорище! Неужели есть люди, которые слушают это? Куда мы катимся." Любовь Г. "Фанера-то какая прет!" Legos

Ранее на Ольгу Бузову подали в суд и требуют миллион евро.