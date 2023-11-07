8 ноября
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Жизнь

Ого-го! На конеферме АГАУ рассказали, как у них забирали лошадей и закрывали учреждение

40-летняя история известной конефермы Алтайского государственного аграрного университета завершилась всего за два дня. 1 ноября руководство вуза приказало освободить территорию, а вечером 2 ноября всех 34 лошадей вывезли на барнаульский ипподром. Родители детей, которые здесь занимались, до сих не могут отойти от ситуации, для сотрудников фермы — это настоящая трагедия. Подробности узнал altapress.ru.

Открытый турнир по конному спорту. 2010 год.
Открытый турнир по конному спорту. 2010 год.
Олег Богданов

Забрали все поголовье

Сыновья Екатерины Хамлык были в восторге от конефермы АГАУ. Несмотря на то, что они были еще малы для конного спорта — младшему было четыре года, старшему 8 лет — они уже хотели ездить на лошадях. Екатерина брала для них специальные частные уроки на ферме. Старший сын собирался вступить в ряды учеников-наездников, как только ему исполнится 11 лет.

Однако его мечтам не суждено было сбыться. С 1 ноября руководство Алтайского государственного аграрного университета приняло решение о прекращении функционирования конефермы АГАУ.

Это стало ударом для сотрудников фермы и родителей детей, которые занимались с лошадьми.

«Это настолько уникальное место, которому больше нет аналогов в Алтайском крае. Здесь дети учились заботиться о лошадях, помогали содержать ферму и проводили время, как настоящая семья. И очень жалко, что теперь его закрыли. Для моих детей и многих родителей — это настоящая трагедия», - рассказывает Екатерина.

Ранним утром 2 ноября на конеферму приехали представители аграрного университета, чтобы вывезти лошадей. Но тренеры и родители не стали так просто сдаваться. Ворота на ферму оказались заварены и заблокированы машинами. В дело пришлось вмешаться полиции.

Открытый турнир по конному спорту. 2010 год.
Открытый турнир по конному спорту. 2010 год.
Олег Богданов

«Мы, родители, уже сами предлагали выкупить лошадей и взять ферму в аренду. Мы готовы взять все расходы на себя, чтобы это перестало быть заботой вуза. Я лично собиралась брать кредит, продавать машину, чтобы выкупить лошадь, с которой занимались мои дети. Но нас даже не стали слушать», - вздыхает Екатерина.

Сами сотрудники тоже были готовы выкупить поголовье и арендовать конюшни. Предлагалось отдать лошадей на содержание Федерации конного спорта Барнаула, общественной организации "Алтайская краевая Федерация современного пятиборья и конного спорта", компании «Они». Они были согласны продолжить племенную работу и занятия конным спортом. Однако, по словам сотрудников фермы, руководство вуза предпочитало это игнорировать.

На неделе люди собирались устраивать санкционированный митинг в поддержку фермы. Объявление об этом появилось вечером 2 ноября в сообществе фермы во «Вконтакте», все желающие принять участие могли вступить в группу в Telegram. По словам Екатерины, присоединились более 300 человек. Однако тем же вечером людей огорошили печальной новостью: митинг отменяется, лошадей забрали.

«Приехал небольшой грузовичок, и всех лошадей, включая маленьких жеребят и беременных кобыл, в него разом запихали, словно на убой», - рассказывает Екатерина.

Открытый турнир по конному спорту. 2010 год.
Открытый турнир по конному спорту. 2010 год.
Олег Богданов

Конец истории

О том, что конеферму собираются закрыть, руководство и родители узнали в самом начале ноября, сообщает основательница конефермы Надежда Кириллова. Но, по словам сотрудников, о решении вуза догадывались давно.

Юлия Жукова занималась на ферме 14 лет, а затем стала здесь администратором. Ее муж долгое время работал на ферме тренером, пока не попал под сокращение. По ее словам, разговоры о закрытии шли последние несколько лет.

Этот год стал особенно тяжелым для фермы по нескольким причинам. В первую очередь, на занятия верховой ездой стало приходить меньше людей. Если раньше ферма собирала до ста человек, то в 2023 году число желающих начало стремительно сокращаться.

«Оно и неудивительно. Сначала повысили цены на тренировки, и на занятия не смогли ходить дети из малообеспеченных семей. Потом запретили проводить соревнования, отчего из тех немногих 14 человек, кто еще ходил к нам, осталось всего восемь. Ведь детям хочется не просто кататься на лошадях, но и развиваться в конном спорте», - рассказывает Надежда Кириллова.

Открытый турнир по конному спорту. 2010 год.
Открытый турнир по конному спорту. 2010 год.
Олег Богданов

По мнению Юлии Жуковой, число учеников можно было увеличить, если бы ферме позволили сделать достойную рекламу:

«Мы не раз предлагали руководству вуза размещать объявления о наборе в социальных сетях, распространять их в школах и вузах. Я лично была готова помочь. Но нам отказали. По итогу я за свои деньги распечатывала листовки».

Сама ферма, спустя 40 лет, начала постепенно ветшать, требовался капитальный ремонт. Однако, по словам Юлии, руководство вуза предпочитала игнорировать эти проблемы. И тогда сами тренеры, родители и спортсмены делали ремонт за собственный счет. «Я покупала пластиковые окна в конюшни. Мой муж помогал чинить крышу над раздевалкой», - рассказывает собеседница.

Чтобы улучшить ситуацию, сотрудники пытались развивать ферму с помощью грантов. Предложили ввести иппотерапию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также стали востребованы тренировки для семей участников военных операций.

Открытый турнир по конному спорту. 2010 год.
Открытый турнир по конному спорту. 2010 год.
Олег Богданов

Однако все усилия оказались напрасны.

«На объекте в поселке Центральный, ул. Промышленная, 32, где шли тренировки, провел проверку ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае». По итогам получено отрицательное заключение: строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое планируется использовать для лицензируемого вида деятельности и находящееся на территории, где ведутся тренировки, не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством», — заявили в аграрном университете.

Позиция вуза

О позиции университета заявил телеканалу «Катунь 24» ректор АГАУ Николай Колпаков. По его словам, ферма содержалась исключительно на внебюджетные средства вуза и была убыточной. Около 40 лет она существовала как структурное подразделение вуза без образования юрлица.

«Санитарно-эпидемиологические требования предъявляются при лицензировании программ спортивной подготовки. Для АГАУ это не профильная деятельность. Вуз не имеет лицензии на проведение подобных спортивных тренировок и не планирует их вести. 34 лошади передаются по договору аренды Барнаульскому ипподрому для занятий конным спортом", – заявили в вузе.

В АГАУ отметили, что вуз будет отслеживать состояние здоровья и условия содержания лошадей.

Открытый турнир по конному спорту. 2010 год.
Открытый турнир по конному спорту. 2010 год.
Олег Богданов

Неясное будущее

Родители и сотрудники переживают о дальнейшей судьбе лошадей. На ферме разводились уникальные тракененская и ганноверская породы. А этим летом, по словам родителей учеников, привезли двух прекрасных жеребцов.

Однако на новом месте не занимаются разведением лошадей. И если взрослые особи еще будут востребованы, то неизвестно, что станет с неокрепшими жеребятами и беременными кобылами, на которых ездить запрещено.

Судьба сотрудников фермы тоже остается под вопросом. Надежда Кириллова заявила, что их официально уволят с 10 января.

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