Ого-го! На конеферме АГАУ рассказали, как у них забирали лошадей и закрывали учреждение

40-летняя история известной конефермы Алтайского государственного аграрного университета завершилась всего за два дня. 1 ноября руководство вуза приказало освободить территорию, а вечером 2 ноября всех 34 лошадей вывезли на барнаульский ипподром. Родители детей, которые здесь занимались, до сих не могут отойти от ситуации, для сотрудников фермы — это настоящая трагедия. Подробности узнал altapress.ru.

Забрали все поголовье

Сыновья Екатерины Хамлык были в восторге от конефермы АГАУ. Несмотря на то, что они были еще малы для конного спорта — младшему было четыре года, старшему 8 лет — они уже хотели ездить на лошадях. Екатерина брала для них специальные частные уроки на ферме. Старший сын собирался вступить в ряды учеников-наездников, как только ему исполнится 11 лет.

Однако его мечтам не суждено было сбыться. С 1 ноября руководство Алтайского государственного аграрного университета приняло решение о прекращении функционирования конефермы АГАУ.

Это стало ударом для сотрудников фермы и родителей детей, которые занимались с лошадьми.

«Это настолько уникальное место, которому больше нет аналогов в Алтайском крае. Здесь дети учились заботиться о лошадях, помогали содержать ферму и проводили время, как настоящая семья. И очень жалко, что теперь его закрыли. Для моих детей и многих родителей — это настоящая трагедия», - рассказывает Екатерина.

Ранним утром 2 ноября на конеферму приехали представители аграрного университета, чтобы вывезти лошадей. Но тренеры и родители не стали так просто сдаваться. Ворота на ферму оказались заварены и заблокированы машинами. В дело пришлось вмешаться полиции.

Открытый турнир по конному спорту. 2010 год. Олег Богданов

«Мы, родители, уже сами предлагали выкупить лошадей и взять ферму в аренду. Мы готовы взять все расходы на себя, чтобы это перестало быть заботой вуза. Я лично собиралась брать кредит, продавать машину, чтобы выкупить лошадь, с которой занимались мои дети. Но нас даже не стали слушать», - вздыхает Екатерина.

Сами сотрудники тоже были готовы выкупить поголовье и арендовать конюшни. Предлагалось отдать лошадей на содержание Федерации конного спорта Барнаула, общественной организации "Алтайская краевая Федерация современного пятиборья и конного спорта", компании «Они». Они были согласны продолжить племенную работу и занятия конным спортом. Однако, по словам сотрудников фермы, руководство вуза предпочитало это игнорировать.

На неделе люди собирались устраивать санкционированный митинг в поддержку фермы. Объявление об этом появилось вечером 2 ноября в сообществе фермы во «Вконтакте», все желающие принять участие могли вступить в группу в Telegram. По словам Екатерины, присоединились более 300 человек. Однако тем же вечером людей огорошили печальной новостью: митинг отменяется, лошадей забрали.

«Приехал небольшой грузовичок, и всех лошадей, включая маленьких жеребят и беременных кобыл, в него разом запихали, словно на убой», - рассказывает Екатерина.

Открытый турнир по конному спорту. 2010 год. Олег Богданов

Конец истории

О том, что конеферму собираются закрыть, руководство и родители узнали в самом начале ноября, сообщает основательница конефермы Надежда Кириллова. Но, по словам сотрудников, о решении вуза догадывались давно.

Юлия Жукова занималась на ферме 14 лет, а затем стала здесь администратором. Ее муж долгое время работал на ферме тренером, пока не попал под сокращение. По ее словам, разговоры о закрытии шли последние несколько лет.

Этот год стал особенно тяжелым для фермы по нескольким причинам. В первую очередь, на занятия верховой ездой стало приходить меньше людей. Если раньше ферма собирала до ста человек, то в 2023 году число желающих начало стремительно сокращаться.

«Оно и неудивительно. Сначала повысили цены на тренировки, и на занятия не смогли ходить дети из малообеспеченных семей. Потом запретили проводить соревнования, отчего из тех немногих 14 человек, кто еще ходил к нам, осталось всего восемь. Ведь детям хочется не просто кататься на лошадях, но и развиваться в конном спорте», - рассказывает Надежда Кириллова.

Открытый турнир по конному спорту. 2010 год. Олег Богданов

По мнению Юлии Жуковой, число учеников можно было увеличить, если бы ферме позволили сделать достойную рекламу:

«Мы не раз предлагали руководству вуза размещать объявления о наборе в социальных сетях, распространять их в школах и вузах. Я лично была готова помочь. Но нам отказали. По итогу я за свои деньги распечатывала листовки».

Сама ферма, спустя 40 лет, начала постепенно ветшать, требовался капитальный ремонт. Однако, по словам Юлии, руководство вуза предпочитала игнорировать эти проблемы. И тогда сами тренеры, родители и спортсмены делали ремонт за собственный счет. «Я покупала пластиковые окна в конюшни. Мой муж помогал чинить крышу над раздевалкой», - рассказывает собеседница.

Чтобы улучшить ситуацию, сотрудники пытались развивать ферму с помощью грантов. Предложили ввести иппотерапию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также стали востребованы тренировки для семей участников военных операций.

Открытый турнир по конному спорту. 2010 год. Олег Богданов

Однако все усилия оказались напрасны.

«На объекте в поселке Центральный, ул. Промышленная, 32, где шли тренировки, провел проверку ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае». По итогам получено отрицательное заключение: строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое планируется использовать для лицензируемого вида деятельности и находящееся на территории, где ведутся тренировки, не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством», — заявили в аграрном университете.

Позиция вуза

О позиции университета заявил телеканалу «Катунь 24» ректор АГАУ Николай Колпаков. По его словам, ферма содержалась исключительно на внебюджетные средства вуза и была убыточной. Около 40 лет она существовала как структурное подразделение вуза без образования юрлица.

«Санитарно-эпидемиологические требования предъявляются при лицензировании программ спортивной подготовки. Для АГАУ это не профильная деятельность. Вуз не имеет лицензии на проведение подобных спортивных тренировок и не планирует их вести. 34 лошади передаются по договору аренды Барнаульскому ипподрому для занятий конным спортом", – заявили в вузе.

В АГАУ отметили, что вуз будет отслеживать состояние здоровья и условия содержания лошадей.

Открытый турнир по конному спорту. 2010 год. Олег Богданов

Неясное будущее

Родители и сотрудники переживают о дальнейшей судьбе лошадей. На ферме разводились уникальные тракененская и ганноверская породы. А этим летом, по словам родителей учеников, привезли двух прекрасных жеребцов.

Однако на новом месте не занимаются разведением лошадей. И если взрослые особи еще будут востребованы, то неизвестно, что станет с неокрепшими жеребятами и беременными кобылами, на которых ездить запрещено.

Судьба сотрудников фермы тоже остается под вопросом. Надежда Кириллова заявила, что их официально уволят с 10 января.