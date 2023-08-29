Объездил полмира, но всегда навещал Алтай. Чем был известен первый сибирский импрессионист — Андрей Никулин

Помните фильмы “Руслан и Людмила”, “Конек-горбунок”, “Кощей Бессмертный”? Их художником был Андрей Никулин, который еще в детстве перебрался с семьей в Барнаул и получил здесь образование. Altpress.ru рассазывает, как благодаря маленькому городу художник получил мировую известность.