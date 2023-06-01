Об идеальной прелюдии для замечательного секса рассказала эксперт

И у женщин, и у мужчин имеются свои требования к предварительным ласкам, считает врач-сексолог Елена Малахова.

Она рассказала, как разогреться для яркого секса, указывает Lenta.ru.

Продолжительность идеальной прелюдии может быть разной — для кого-то время ласк составляет две минуты, для других - 20. Каждый человек должен знать свои ритмы сексуальности.

Тем не менее идеальной для всех продолжительности прелюдии для суперсекса не существует.

Ранее стало известно, что ни в коем разе нельзя делать сразу после секса. Всю романтику отношений может убить обычный телефон - не нужно сразу за него хвататься. Говорить о каких-то проблемах тоже лучше не стоит. Как и критиковать партнера.

Ненормально набрасываться на еду. Можно ограничиться йогуртом. Или утолить жажду, выпив бокал воды. Отворачиваться к стенке и сразу уснуть - тоже не рекомендуется. Лучше насладиться объятиями.

И самое главное - не рассказывайте о своих бывших.

Между тем мужчины, не проявляющие сексуального интереса, рискуют рано умереть.