О неожиданной пользе окрошки рассказали эксперты

Стало известно, что входящие в состав окрошки овощи насыщены витаминами группы В, С и каротиноидами.

По мнению диетолога-консультанта Алексея Кабанова, окрошка — кладезь витаминов.

Витамины группы В играют важную роль в обменных процессах, обеспечивают проводимость нервных сигналов. С — мощный антиоксидант. Еще он необходим для синтеза белка коллагена, указывает Lenta.ru. Витамин С обеспечивает тонус и упругость кожи, нормальную работу опорно-двигательного аппарата.

Лук и редис

Зеленый лук содержит органические соединения серы. Они блокируют развитие злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта и молочной железы.

Редис входит в группу продуктов-антиканцерогенов, способствующих профилактике рака. В вареном охлажденном картофеле образуется устойчивый крахмал.

Овощи блокируют рост раковых опухолей.

Полифенолы в составе свежих овощей обладают антиоксидантным действием. Окрошка — одно из самых правильных для питания блюд. В ней содержатся «очень хороши» белок (яйца), сложные углеводы (овощи и зелень), а также источник сульфорафана и индол-3-карбинола (редис).

Ранее эндокринолог дала совет, как сделать окрошку полезной. По ее словам, колбасу в блюде лучше заменить мясом. При приготовлении окрошки медик рекомендует не счищать кожуру с огурцов, поскольку в ней содержится большое количество клетчатки.

Есть окрошку лучше комнатной температуры. А вот холодная может привести к переохлаждению слизистых оболочек и спазму желчных путей. Это чревато запорами.

Кстати, врач рассказала, кому нельзя есть окрошку на квасе и почему лучше выбирать кефир.