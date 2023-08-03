Несколько улиц, дворов и даже офисов затопило после мощного ливня в Барнауле

Очередной ливень, прошедший в Барнауле 3 августа, оказался непосильным испытанием для ряда ливневок и даже крыш зданий города.

Так, например, затопило офиснные помещения в переулке Революционный, 120а.

На кадрах заметно, как вода хлещет с потолка, стекая в коридор. Вода доходит людям до щиколотки.

Люди обвинили управляющую компанию "Изумруд".

В то же время затопило ул. Партизанскую.

На регулярные затопления пожаловались и жители благоустроенного по федеральной программе двора на ул. Сухэ-Батора, 18. Там показали нерадостные последствия прошедшего дождя, хотя жильцы не единожды обращались с жалобами на эту проблему.

Собственники утверждают, что после жалоб во двор приезжали подрядчики, администрация и Водоканал и осматривали ливневку. Однако результат этой работы жители показали на фото.

На этом затопленные улицы не заканчиваются.

Последствия мощных ливней устраняют дорожники на ул. Попова, Озерной, Малахова и Челюскинцев, а также на Павловском тракте, в районе остановки "Бия" и на других участках дорог, сообщает мэрия Барнаула.

Ранее барнаульцы заметили дымку и запах гари над городом.