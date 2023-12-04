5 декабря
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Жизнь

Не только о кошечках и классике. 9 идей, куда сходить на неделе в Барнауле

Глаза просто разбегаются: большие глаза "просят" взять на ручки, а на концертах сыграют треки из популярных фильмов. Altapress.ru рассказывает, как еще можно провести эту неделю: на выставке, с клюшкой и не только.

Котокафе Nikomur.
Котокафе Nikomur.
Анна Зайкова

В котокафе

Можно зайти гости к котикам в котокафе Nikomur и уютно провести время в компании очаровательных кошек — 10 декабря, 12:00-21:00, 12+

Котокафе Nikomur.
Котокафе Nikomur.
Анна Зайкова
Котокафе Nikomur.
Котокафе Nikomur.
Анна Зайкова

В театр

«Ты звезда и я звезда» в Музыкальном театре — 29 октября, 17:00, 6+

«Темные аллеи» в Театре драмы — 9 декабря, 17:30, 18+

«Человек из Подольска» в театре кукол «Сказка» — 8 декабря, 18:30, 18+

&quot;Человек из Подольска&quot; в театре кукол &quot;Сказка&quot;.
"Человек из Подольска" в театре кукол "Сказка".
teatr-skazka22.ru

В кино

Сказочное приключение Юхана Россела «Тайна заколдованного зеркала» — 5 декабря, 14:10, 12+

На хоккей

В «Титов-Арене ХК Динамо-Алтай» сыграет против «ХК Молот из Перми» — 9 декабря, 17:00, 0+

Гала-матч по хоккею в Барнауле.
Гала-матч по хоккею в Барнауле.
Ирина Пергаева

На выставку

В «Республике ИЗО» проходит персональная выставка Михаила Будкеева — до 24 декабря, чт-вс с 13:00 до 19:00, 12+

На концерт

«All stars Orchestra» сыграет «Симфония Гарри Поттер» в Театре драмы — 5 декабря, 19:00, 6+

В филармонию

Инструментальная капелла «КамерАнс» исполнит «Шедевры мировой киномузыки» в Государственной филармонии Алтайского края — 7 декабря, 18:30, 6+

Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края.
Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края.
архив ТРЦ "Пионер"
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