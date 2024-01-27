Настолки, история Вилли Вонки и «робопес». 10 идей, куда сходить на этих выходных в Барнауле

В театр
«Дубровский» в Музыкальном театре — 28 января, 17:00, 12+
«Летучий корабль» в Молодежном театре Алтая — 27 января, 12:00, 6+
«Облако-рай» в Театре драмы — 28 января, 17:30, 16+
C детьми
«Не ежик» в театре кукол «Сказка» — 27 января, 12:00, 6+
Номинированный на «Оскар» мультфильм от Пабло Бергера «Мечты робота» в «Галактике» — 27 января в 16:15, 6+
В кино
Фэнтезийный мюзикл от Пола Кинга «Вонка» (про того самого с умпа-лумпами) в «Галактике» — 28 января, 15:15, 12+
Мистическое фэнтези от Михаила Локшина по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в «Мире» — 27 января, 20:40, 18+
На мастер-класс
Создание милых колокольчиков из войлока на мастер-классе в ГХМАК — 28 января, 12:00, 12+
На викторину
Викторина «Роберт Рождественский. Эпизоды творческой судьбы» в ГМИЛИКА — 27 января, 15:00, 16+
В «Изумрудный»
Настольные игры в визит-центре парка «Изумрудный» — 28 января, 18:00, 6+
Самое важное - в нашем Telegram-канале