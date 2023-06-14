14 июня
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Жизнь

Нашествие комаров прогнозируют алтайские биологи после паводка

Комары могут резко активизироваться после паводка на Оби в Алтайском крае. Об этом предупреждает доцент кафедры зоологии и физиологии АлтГУ Татьяна Антоненко, сообщает "Вечерний Барнаул".

Рой комаров. Лето.
Рой комаров. Лето.
CC0

Татьяна Антоненко отмечает, что идеальная среда для комаров ― это вода со слабым течением, лужи и заливные луга.

На данный момент во время паводка на Оби как раз наблюдают стоячие водоемы. При благоприятном исходе, они просто высохнуть, если будет стоять жаркая погода.

Однако, если на Алтайский край обрушатся дожди, то глубина стоячих водоемов увеличится и станет прекрасным жилищем для комаров.

Антоненко заметила, что на пойме, в парках и в лесу комары уже присутствуют в большом количестве.

Согласно данным алтайского гидрометцентра, в ближайшие дни сильных ливней не ожидается. Возможны кратковременные дожди и грозы в конце дня 16 июня. Температура будет стоять +20...+28 градусов.

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