21 мая
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Жизнь

Налоговая служба заинтересовалась блогером Настей Ивлеевой

Рекламное агентство блогера и несколько десятком ИП проверят на неуплату налогов. Об этом сообщают "Ведомости".

Настя Ивлеева.
Настя Ивлеева.
https://t.me/ivleeva360

Под подозрения в неуплате налогов попали рекламное агентство Ивлеевой «Ивлеева продакшн» и 20 различных ИП и ООО, ассоциируемых с блогером.

Известно, что в феврале 2023 года Ивлеева передала 100% «Ивлеева продакшн» Анне Самаковой, следует из данных СПАРКа. По официальным данным, годовой доход компании составил 122 млн рублей.

Юрист креативного агенства Blacklight Анастасия Красникова, которая сотрудничает с Ивлеевой, заявила, что блогеру не о чем переживать, вся работа ведется законно.

В 2021 году, по данным Forbes, Анастасия Ивлеева стала самым богатым блогером в России с состоянием 2,7 млн долларов.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила все операции по банковским счетам певицы и блогера Дарьи Зотеевой, которая известна под псевдонимом Инстасамка.

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