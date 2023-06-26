27 июня
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Жизнь

На трех улицах Барнаула ремонтируют дороги и тротуары

Текущий ремонт дорог продолжают в Барнауле, сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонт дорог в Барнауле.
Ремонт дорог в Барнауле.
barnaul.org

К сегодняшнему дню рабочие заасфальтировали уже более 26 тыс. кв. м локальных дорожных участков.

Сейчас дорожники занимаются участками на ул. Монтажников (от ул. Веры Кащеевой до ул. Попова), ул. Юрина (от 2-ой Северо-Западной до ул. Путейской) и тротуаром по ул. Георгиева (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов).

Также специалисты готовятся к асфальтированию тротуара на ул. Шевченко (от пр. Комсомольского до пр. Сибирского).

Кроме того, до конца недели дорожники планируют начать ремонт дорог на ул. Солнечная Поляна (от ул. Юрина до пр. Космонавтов) и на ул. Власихинской (от ул. Малахова до дома 65а по ул. Власихинской).

Локальный ремонт проводят для безопасности передвижения автомобилей и пешеходов, а также для чтобы предотвратить износ асфальта и элементов дороги.

Ранее ремонт Канатного проезда начали в Барнауле. В связи с этим участок проезда перекроют по всей ширине на две недели - с 26 июня по 10 июля.

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