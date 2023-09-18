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Жизнь

Мох или гриб. Что за необычное растение заметили жители Барнаула

Читательница altapress.ru заметила необычное растение в лесу Барнаула.

Мох или гриб. Что за необычное растение заметили жители Барнаула.
Мох или гриб. Что за необычное растение заметили жители Барнаула.
altapress.ru

На кадре можно заметить, что оно интересно растет тропинкой. Прямо как в сказке.

Наша читательница отметила, что по всему лесу было очень много таких колоний.

Ранее алтайские фермеры рассказали, как выращивают необычную культуру.

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