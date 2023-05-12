Лица и морды. Как люди и псы грелись на майском солнышке в Барнауле — фоторепортаж altapress.ru

Сидеть на берегу неспешной реки и в лучах закатного солнца пить прохладительный напиток. Или плескаться в городском пруду. А может любоваться распустившимися нарциссами? Посмотрите в фоторепортаже altapress.ru, как барнаульцы проводили время в теплые майские дни.