13 мая
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Жизнь

Лица и морды. Как люди и псы грелись на майском солнышке в Барнауле — фоторепортаж altapress.ru

Сидеть на берегу неспешной реки и в лучах закатного солнца пить прохладительный напиток. Или плескаться в городском пруду. А может любоваться распустившимися нарциссами? Посмотрите в фоторепортаже altapress.ru, как барнаульцы проводили время в теплые майские дни.

Май в Барнауле. Собака Умка.
Май в Барнауле. Собака Умка.
Екатерина Карзова

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