Лекторий музыкального театра номинирован на премию Минкульта Алтайского края — жители могут поддержать его

Один из проектов-претендентов на победу в номинации «Просветительская деятельность» — цикл лекций-концертов по истории музыки и музыкального театра под авторством артиста-вокалиста Ильи Зуева.
Концерты-лектории появились как эксперимент, чтобы дать артистам возможность петь в классическом жанре — опере. Для зрителей же лекции — это не только шанс увидеть любимых исполнителей в родной стезе, но и узнать много нового о музыке, о классических композиторах, об истории опер и оперетт и не только.
До 24 апреля каждый может отправить отзыв на проект по адресу: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 41, Министерство культуры Алтайского края или на электронный адрес: mk22@alregn.ru с пометкой «В комиссию по премиям».
Премии вручают раз в два года. В этот раз победители получат 120 тыс. рублей.
Кто еще претендует на награду из театралов
В номинации «Театральное искусство»: главный балетмейстер музыкального театра Оксана Малышева с пластическим спектаклем «Найджел».
Творческий коллектив театра кукол «Сказка» — за создание уникального актерского ансамбля в спектакле «Цветы для Элджернона».
Александр Пальшин, ведущий мастер Молодежного театра — за создание образа главного героя в спектакле «Мертвые души».
Творческий коллектив театра драмы — за исполнение главных ролей в спектакле «Авиатор».
В номинации «Хореография»: главный балетмейстер музыкального театра Оксана Малышева с пластическим спектаклем «Найджел».
В номинации «Народное творчество»: Евгений Танков, режиссер народного театра «Городской Дом культуры «Строитель» — за спектакль «Солдатская вдова».
Самое важное - в нашем Telegram-канале