Ход замужеством. Спектакль по вдохновленной Барнаулом повести Достоевского покажут в МТА — фоторепортаж

Хитросплетения судьбы, продуманные ходы и выверенные стратегии, как на шахматном поле. А за всем этим стоит желание обрести личное счастье. Спектакль по повести Достоевского «Дядюшкин сон» представят в Молодежном театре Алтая 12 и 14 апреля. 12+

Богатый князь

Сюжет рассказывает о семье Москалевых: признанной «первой даме» губернского городка Мордасова Марии Александровне (Галина Чумакова) и ее красавице-дочери Зинаиде (Анфиса Козырева), которую мать мечтает выгодно выдать замуж.

За девушку уже сватается молодой и перспективный Павел Мозгляков (Александр Пальшин), однако Зину такая партия не устраивает. Она любит молодого и бедного уездного учителя, за которого ей не позволили выйти замуж несколько лет назад.

В одно утро в доме Москалевых появляется старый и уважаемый князь К. (Виктор Синицин), который, несмотря на свои богатства, страдает старческим слабоумием. В голове Марии Александровны быстро созревает план любыми уловками выдать Зину за князя, чтобы дождаться его смерти и прибрать к рукам состояние.

Гуру шахмат

Режиссером спектакля выступила Дарья Камошина из Санкт-Петербурга. Коллектив театра уже знаком с ней по лаборатории «Жили-были…», которая проходила в прошлом году.

Декорации режиссер придумывала сама: вся сцена и реквизит стали одним большим шахматным полем, а артисты — фигурами, разыгрывающими партию. Костюмами в духе 19 века обеспечила актеров главный художник театра Наталья Сыздыкова.

Поскольку шахматы стали одними из ключевых моментов в постановке, режиссер и артист МТА Эльдар Носачев (сыграл слугу Гришку — рассказчика) брали уроки у шахматного гуру Алтайского края Александра Долгова.

Спектакль «Дядюшкин сон». Дмитрий Лямзин

На вопрос почему выбор пал именно на это произведение, Дарья Камошина призналась, что хотелось показать Федора Достоевского с легкой, смешной и современной стороны.

«Некоторые считают, что Достоевский писал только тяжелые и депрессивные произведения, но «Дядюшкин сон» — нетипичная в широком понимании повесть. Это характерный для Федора Михайловича сплав мыслей, но при этом в водевильном сюжете. И это может быть интересно публике», — отметила она.

Спектакль «Дядюшкин сон». Дмитрий Лямзин

Прообраз города

Филологи АлтГУ считают, что Достоевский изобразил в городе Мордасове Барнаул 19 века. На тот момент Барнаул считался самым культурным, театральным городом Сибири, и Федор Михайлович мечтал побывать в нем. Желание его исполнилось — и не раз.

Образы Барнаула угадываются в деталях повести — описание, вероятнее всего, реки Пивоварки, упоминание Светозерской пустыни, которая действительно была в то время в Алтайском крае.

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