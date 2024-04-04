Все вымысел, кроме канарейки. Водевиль про популярного комедийного персонажа покажут в Музыкальном театре

Дружба, зависть и любовь
Поручик Ржевский — популярный в СССР, затем в России и других странах СНГ юмористический персонаж, собирательный образ гусара с вульгарными замашками в аристократической среде.
Он не единожды становился героем комедийного кино, иногда меняя имена и немного – характер. А впоследствии петербуржцы – композитор Владимир Баскин и режиссер Алексей Серов – создали водевиль «Подлинная история поручика Ржевского» по одноименному фильму. Спектакль за последние 15 лет успели сыграть не только на российских сценах (Хабаровск, Волгоград, Нижний Новгород, Иваново), но и в Беларуси.
Наконец до постановки добрались и в Алтайском музыкальном театре. По сюжету поручик Ржевский (Андрей Булгаков) вместе со своим другом корнетом Оболенским (Михаил Басов) возвращается с войны 1812 года в родной дом – к суетливой и очень любящей матери (Зинаида Черных, Ирина Басманова) и непосредственной экономке Глафире (Мария Максимова, Юлия Пермякова).
Ржевский еще не знает, что корнет, завидуя удачам и подвигам поручика, написал под псевдонимом книгу баек и анекдотов о его вымышленных похождениях, которая разошлась по России.
Отец невесты Ржевского граф Базаров (Юрий Голубев, Иван Остапенко) и слышать не хочет о таком женихе для своей Натали (Ксения Ильина, Матрена Федулова). Ржевскому придется доказать, что все описанное в книге — вымысел (кроме, пожалуй, выжатой в чай вместо лимона канарейки).
Полная отдача
По словам главного режиссера Татьяны Столбовской, спектакль подготовили быстро. Долго думать, чем обновить репертуар малой сцены, не пришлось: из закромов достали добрый и светлый, но немного забытый жанр – водевиль.
Как жанр, водевиль особенен тем, что в нем у всех все хорошо заканчивается. Спектакль насыщен юмором, который, по большей части, основан на харизматичной игре всех задействованных актеров.
Нельзя не отметить мимику, убедительные интонации и полную отдачу Ильи Зуева, сыгравшего полковника Льва Панина — любителя выпить и побалагурить. Дарьи Горностаевой, которая на сдаче спектакля играла Татьяну, его дочь (Анна Кожевникова в другом составе), ужасно комично пыталась упасть в обморок — безуспешно. И Марии Максимовой, сыгравшей жену полковника (в другом составе – Юлия Пермякова), – предприимчивую женщину, у которой «все возможно».
Неустойчивость и хорошая музыка
Декорации, на первый взгляд, не совсем соотносятся с содержанием спектакля: покосившиеся античные колонны и статуи в комичном исполнении. Однако по задумке сценография символизирует неустойчивое состояние России во время войны 1812 года.
«Все мужчины тогда ушли на войну, на долгое время оставив свой быт, свои усадьбы. И вся аристократическая роскошь накренилась», — объясняет Татьяна Столбовская.
Но декорации при этом не выглядят пессимистично, даже наоборот: яркие подсолнухи, зеленая трава, журчащий фонтан, к слову, с настоящей водой и подсветкой.
Сопровождает все это музыка уже упомянутого композитора Владимира Баскина.
«Наша публика пока с ним знакома не так близко, но, надеюсь, он полюбится нашим зрителям. У него очень мелодичная, разнообразная, качественная музыка и хорошие стихи», — считает главный режиссер.
Помимо апреля, показы также пройдут 1 мая в 17:00 и 22 мая в 18:30.
16+
Самое важное - в нашем Telegram-канале