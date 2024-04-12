В ожидании Титова. Удалось ли пермскому режиссеру рассказать историю алтайского космонавта - фото

«Титов. Долгое ожидание» рассказывает не только об известном алтайском космонавте, совершившим длительный полет за пределами Земли. Но и о том, что чувствовали его родители, подолгу всматриваясь в ночное небо в поисках сына. Как о первой влюбленности в Титова вспоминали его одноклассницы. И как он сам ждал и надеялся вернуться домой.

Попытка пересказать жизнь

Над постановкой работал молодой пермский режиссер Дмитрий Огородников. Алтайскому зрителю он известен по постановкам «Дни нашей жизни» и «Дело Кречинского». Дмитрий уже работал с документальным театром. Его спектакль-вербатим «КУБ» Молодежного камерного театра «Доминанта» в 2023 году был номинирован на Премию «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в драме, малая форма».

Герман Титов — второй советский космонавт и первый человек, совершивший длительный космический полет более суток. А еще он сын, любящий муж и чья-то первая любовь.

В попытке пересказать жизнь удивительного человека, режиссер использовал огромное число документальной литературы. На сцене можно услышать отрывки из автобиографии «Голубая моя планета», цитаты из газет и журналов, воспоминания его родственников, одноклассников и соседей из Полковниково.

Пришлось погрузиться в многочисленные документы и актерам:

«Мы пересмотрели и перечитали очень много — даже в последние дни перед спектаклем нам скидывали новые документальные фильмы и выдержки из газет. Мы изучали, как люди той эпохи себя ведут, как говорят, какие эмоции испытывают. Этот процесс был очень длительный, но интересный», — рассказывает Татьяна Гуртякова, актриса театра драмы.

"Титов. Долгое ожидание" Анна Зайкова

Актер всего и сразу

История жизни советского космонавта разворачивается перед зрителем на экспериментальной сцене. Пространство вокруг затемнено, только яркие прожекторы вылавливают отдельные фигуры и небольшой инвентарь: телефон, радио, кастрюльки и потертое кресло. Это не актерский реквизит, а настоящие предметы быта космонавта. Материалы предоставил Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова.

Четких ролей у актеров нет — они играют всех и сразу: родителей, друзей, соседей и близких Германа Титова. Нет у них и привычных отличительных костюмов — все одеты в черное. Благодаря этому, актерам удается мгновенное перевоплощаться в новые образы, не задерживаясь на одном из них слишком долго. Такой же дресс-код соблюдают актеры театра импровизации.

"Титов. Долгое ожидание" Анна Зайкова

Главная и единственная постоянная роль — Германа Титова — только у Евгения Бакуменко. Его Титов почти весь спектакль сидит в кресле и наблюдает за событиями на сцене со стороны — там разворачиваются его воспоминания. Потому он практически не пересекается с остальными актерами — ведь это только образы в его памяти.

Собственных реплик у актеров тоже нет. Они говорят документальными письмами, отрывками из интервью и словами биографии.

"Титов. Долгое ожидание" Анна Зайкова

Вся жизнь — за один час

Хоть спектакль и назван именем советского космонавта, но сам он фигурирует на сцене совсем немного. Режиссер показывает Титова со стороны других людей, которые всей душой переживали за него.

Взволнованные родители рассказывают журналистам о том, как в день запуска ракеты крутили варенье и пугали птиц в саду, даже не подозревая, куда отправился их Герка. Одноклассницы смущенно делятся секретом, как были влюблены в Титова со школы и писали о своих переживаниях в дневник. А сельский прохожий эмоционально описывает, как капсула с космонавтом приземлилась в поле пшеницы.

«Когда дети в космосе — родители не спят», — говорят персонажи.

"Титов. Долгое ожидание" Анна Зайкова

Повествование динамичное — отрывки из воспоминаний сменяют один за другим. И полтора часа проходят незаметно.

Премьера спектакля состоится на родине космонавта в селе Полковниково 12 апреля в Доме культуры. В Барнауле его покажут на следующий день на сцене Алтайского театра драмы.

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