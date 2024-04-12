13 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

В ожидании Титова. Удалось ли пермскому режиссеру рассказать историю алтайского космонавта - фото

«Титов. Долгое ожидание» рассказывает не только об известном алтайском космонавте, совершившим длительный полет за пределами Земли. Но и о том, что чувствовали его родители, подолгу всматриваясь в ночное небо в поисках сына. Как о первой влюбленности в Титова вспоминали его одноклассницы. И как он сам ждал и надеялся вернуться домой.

"Титов. Долгое ожидание"
"Титов. Долгое ожидание"
Анна Зайкова

Попытка пересказать жизнь

Над постановкой работал молодой пермский режиссер Дмитрий Огородников. Алтайскому зрителю он известен по постановкам «Дни нашей жизни» и «Дело Кречинского».

Дмитрий уже работал с документальным театром. Его спектакль-вербатим «КУБ» Молодежного камерного театра «Доминанта» в 2023 году был номинирован на Премию «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль в драме, малая форма».

Герман Титов — второй советский космонавт и первый человек, совершивший длительный космический полет более суток. А еще он сын, любящий муж и чья-то первая любовь.

В попытке пересказать жизнь удивительного человека, режиссер использовал огромное число документальной литературы. На сцене можно услышать отрывки из автобиографии «Голубая моя планета», цитаты из газет и журналов, воспоминания его родственников, одноклассников и соседей из Полковниково.

Пришлось погрузиться в многочисленные документы и актерам:

«Мы пересмотрели и перечитали очень много — даже в последние дни перед спектаклем нам скидывали новые документальные фильмы и выдержки из газет. Мы изучали, как люди той эпохи себя ведут, как говорят, какие эмоции испытывают. Этот процесс был очень длительный, но интересный», — рассказывает Татьяна Гуртякова, актриса театра драмы.

&quot;Титов. Долгое ожидание&quot;
"Титов. Долгое ожидание"
Анна Зайкова

Актер всего и сразу

История жизни советского космонавта разворачивается перед зрителем на экспериментальной сцене. Пространство вокруг затемнено, только яркие прожекторы вылавливают отдельные фигуры и небольшой инвентарь: телефон, радио, кастрюльки и потертое кресло. Это не актерский реквизит, а настоящие предметы быта космонавта. Материалы предоставил Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова.

Четких ролей у актеров нет — они играют всех и сразу: родителей, друзей, соседей и близких Германа Титова. Нет у них и привычных отличительных костюмов — все одеты в черное. Благодаря этому, актерам удается мгновенное перевоплощаться в новые образы, не задерживаясь на одном из них слишком долго. Такой же дресс-код соблюдают актеры театра импровизации.

&quot;Титов. Долгое ожидание&quot;
"Титов. Долгое ожидание"
Анна Зайкова

Главная и единственная постоянная роль — Германа Титова — только у Евгения Бакуменко. Его Титов почти весь спектакль сидит в кресле и наблюдает за событиями на сцене со стороны — там разворачиваются его воспоминания. Потому он практически не пересекается с остальными актерами — ведь это только образы в его памяти.

Собственных реплик у актеров тоже нет. Они говорят документальными письмами, отрывками из интервью и словами биографии.

&quot;Титов. Долгое ожидание&quot;
"Титов. Долгое ожидание"
Анна Зайкова

Вся жизнь — за один час

Хоть спектакль и назван именем советского космонавта, но сам он фигурирует на сцене совсем немного. Режиссер показывает Титова со стороны других людей, которые всей душой переживали за него.

Взволнованные родители рассказывают журналистам о том, как в день запуска ракеты крутили варенье и пугали птиц в саду, даже не подозревая, куда отправился их Герка. Одноклассницы смущенно делятся секретом, как были влюблены в Титова со школы и писали о своих переживаниях в дневник. А сельский прохожий эмоционально описывает, как капсула с космонавтом приземлилась в поле пшеницы.

«Когда дети в космосе — родители не спят», — говорят персонажи.

&quot;Титов. Долгое ожидание&quot;
"Титов. Долгое ожидание"
Анна Зайкова

Повествование динамичное — отрывки из воспоминаний сменяют один за другим. И полтора часа проходят незаметно.

Премьера спектакля состоится на родине космонавта в селе Полковниково 12 апреля в Доме культуры. В Барнауле его покажут на следующий день на сцене Алтайского театра драмы.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость