18 июня
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Жизнь

Котенок-психолог, аудиоэкскурсия и расширение дорог. 6 хороших новостей первых недель июня

Не успело начаться лето — на Алтае то паводки, то пожары, то умопомрачительная духота. Но Altapress.ru писал и о хорошем: о том, как спасли ребенка, котенка и щенка, а также о том, какие новшества ждут жителей края.

Чуйский тракт.
Чуйский тракт.
Фото: Антон Петров.

  • Весь Чуйский тракт до Монголии расширят до четырех полос — такое соглашение заключили губернаторы Новосибирской области, Алтайского края и глава Республики Алтай. Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Также на Чуйском планируют организовать придорожные сервисы и функцию «умная трасса».

Чуйский тракт.
Чуйский тракт.
Фото: Антон Петров.

  • В Барнауле собирают кузов нового трамвая — с этого в городе начинается предприятие по их производству. В будущем оно сможет производить 10-12 трамваев в год. По словам инвестора, гендиректора ИСК «Союз» Владимира Отмашкина, уже найден поставщик комплектующих.

Новый трамвайный вагон
Новый трамвайный вагон
Мэрия Барнаула

  • В Бийске рыбак спас щенка, которого кто-то привязал к дереву на берегу реки. Когда бедолагу нашли, он весь был облеплен комарами и не двигался. Мужчина забрал щенка к себе и сейчас ищет ему дом.

Рыбак из Бийска спас щенка.
Рыбак из Бийска спас щенка.
ВК "Преданность"

  • Мэрия Барнаула закажет разработку первой городской аудиоэкскурсии. Ее маршрут будет проходить по улицам Ползунова и Мало-Тобольской, проспекту Ленина до улицы Пушкина, а затем через площадь Свободы вернется на Ползунова. На тротуары нанесут цветные линии, двигаясь по которым турист будет слушать аудиоэкскурсию.

Жилые дома в Барнауле, центр Барнаула.
Жилые дома в Барнауле, центр Барнаула.
Дмитрий Лямзин.

  • 12 июня в Заринске пожарный Сергей Лукашов спас 17-летнего парня, которые едва не утонул в реке. В тот день мужчина отдыхал на пляже с семьей и услышал крики о помощи. Он бросился в воду и вытащил юношу на берег. Оказалось, парень с друзьями пытался переплыть Чумыш, но запаниковал.

Алтайский пожарный спас 17-летнего юношу, тонувшего в реке.
Алтайский пожарный спас 17-летнего юношу, тонувшего в реке.
ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

  • Пожарные из Бурятии спасли котенка и устроили к себе на работу. Как сообщает “Катунь 24”, спасатели заметили кроху во время тушения огня, достали и привели в чувство. Когда мужчины отмыли и отогрели хвостатого, то не смогли с ним расстаться — оставили себе, назвали Бума и даже дали ему “должность” внештатного психолога.

Пожарные спасли из огня котенка и устроили к себе на работу.
Пожарные спасли из огня котенка и устроили к себе на работу.
ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
Пожарные спасли из огня котенка и устроили к себе на работу.
Пожарные спасли из огня котенка и устроили к себе на работу.
ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
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