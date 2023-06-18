Котенок-психолог, аудиоэкскурсия и расширение дорог. 6 хороших новостей первых недель июня

Пожарные из Бурятии спасли котенка и устроили к себе на работу. Как сообщает “Катунь 24”, спасатели заметили кроху во время тушения огня, достали и привели в чувство. Когда мужчины отмыли и отогрели хвостатого, то не смогли с ним расстаться — оставили себе, назвали Бума и даже дали ему “должность” внештатного психолога.