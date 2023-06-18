Котенок-психолог, аудиоэкскурсия и расширение дорог. 6 хороших новостей первых недель июня

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Весь Чуйский тракт до Монголии расширят до четырех полос — такое соглашение заключили губернаторы Новосибирской области, Алтайского края и глава Республики Алтай. Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Также на Чуйском планируют организовать придорожные сервисы и функцию «умная трасса».
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В Барнауле собирают кузов нового трамвая — с этого в городе начинается предприятие по их производству. В будущем оно сможет производить 10-12 трамваев в год. По словам инвестора, гендиректора ИСК «Союз» Владимира Отмашкина, уже найден поставщик комплектующих.
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В Бийске рыбак спас щенка, которого кто-то привязал к дереву на берегу реки. Когда бедолагу нашли, он весь был облеплен комарами и не двигался. Мужчина забрал щенка к себе и сейчас ищет ему дом.
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Мэрия Барнаула закажет разработку первой городской аудиоэкскурсии. Ее маршрут будет проходить по улицам Ползунова и Мало-Тобольской, проспекту Ленина до улицы Пушкина, а затем через площадь Свободы вернется на Ползунова. На тротуары нанесут цветные линии, двигаясь по которым турист будет слушать аудиоэкскурсию.
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12 июня в Заринске пожарный Сергей Лукашов спас 17-летнего парня, которые едва не утонул в реке. В тот день мужчина отдыхал на пляже с семьей и услышал крики о помощи. Он бросился в воду и вытащил юношу на берег. Оказалось, парень с друзьями пытался переплыть Чумыш, но запаниковал.
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Пожарные из Бурятии спасли котенка и устроили к себе на работу. Как сообщает “Катунь 24”, спасатели заметили кроху во время тушения огня, достали и привели в чувство. Когда мужчины отмыли и отогрели хвостатого, то не смогли с ним расстаться — оставили себе, назвали Бума и даже дали ему “должность” внештатного психолога.